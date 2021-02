Weiterer Mensch im Kreis Limburg-Weilburg stirbt an Corona

Coronavirus. Symbolfoto: Romolo Tavani - stock.adobe

LIMBURG-WEILBURG - Ein weiterer Mensch ist gestorben, die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Bürger im Landkreis geht leicht zurück. Wie die Kreisverwaltung für Samstag mitteilte, ist ein weiterer Covid-19-Patient im Krankenhaus in Limburg gestorben.

Mit Stand Sonntag, 12 Uhr, waren laut der täglichen Mitteilung im Kreis noch 396 Personen aktiv infiziert, am Freitag waren es noch 404 gewesen. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 50 Corona-Patienten, 38 davon liegen im Normalpflegebett, zwölf auf Intensiv. Insgesamt gab es laut Kreisverwaltung bislang 5479 bestätigte Fälle im Landkreis, 4867 Menschen sind inzwischen genesen. 871 Personen sind im Landkreis derzeit in Quarantäne. Die Inzidenz betrug am Sonntagmittag 73,7, am Samstag hatte sie bei 75,4 gelegen.