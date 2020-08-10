Montag,
10.08.2020 - 23:00
2 min
Whatsapp-Gruppe aus Weilmünster näht ehrenamtlich Masken und sammelt Spenden
Schon zu Beginn der Corona-Pandemie haben sie eine Idee erfolgreich umgesetzt. Jetzt konnten die Maskennäherinnen Spenden in Höhe von 2500 Euro für gute Zwecke weitergeben.
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
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