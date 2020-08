Wiegehäuschen in Langenbach für Ehrenamtspreis vorgeschlagen

Seit 1986 wird der Hessische Denkmalschutzpreis jährlich vergeben - in diesem Jahr am 15. September durch die Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, im Wiesbadener Schloss Biebrich. Er ist mit insgesamt 27 500 Euro dotiert. Die Auszeichnung würdigt vorbildliches Engagement in der Denkmalpflege und wird Privatpersonen, bürgerschaftlichen Initiativen oder Körperschaften verliehen.

Zusammen mit dem Denkmalschutzpreis wird seit 2017 auch der von der Hessischen Staatskanzlei gestiftete Ehrenamtspreis verliehen. Bei der Vergabe des Ehrenamtspreises steht das ehrenamtliche Engagement für ein Kulturdenkmal im Vordergrund.

Drei Kandidaten sind in der mit insgesamt 7500 Euro dotierten Kategorie "Ehrenamt" für den Hessischen Denkmalschutzpreis vorgeschlagen worden: neben dem Wiegehäuschen in Langenbach der Förderverein Bismarckturm in Gießen und das Ehepaar Grabsch aus Limeshain für seine Arbeit in der archäologischen Denkmalpflege. Eine Jury entscheidet, ob der Preis an einen der Bewerber geht oder ob er unter ihnen aufgeteilt wird.