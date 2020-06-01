Montag,
01.06.2020 - 15:00
2 min
Windpark Siegriedeiche bei Weilmünster ist in Betrieb
Ein "nennenswerter" Windpark ist in Betrieb gegangen: Siegfriedeiche bei Weilmünster. Wie sieht es aus mit der Akzeptanz durch die Bevölkerung? Auch darum ging es bei der Eröffnung.
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