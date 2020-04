"Wir bleiben zuhause - macht bitte mit"

"Bastel dir deinen Osterhasen" - so sieht die Kinderpost der Kita "Mittendrin" in Weilburg aus. Foto: Caterina Krohn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG/WEILMÜNSTER. Seit 16. März haben Kindergärten und Schulen geschlossen, die Kinder müssen zuhause bleiben. Haben sie sich anfangs vielleicht noch über "vorgezogene" Osterferien gefreut, wird es so manchem Kind mittlerweile langweilig - zumal sie sich nicht treffen und keine Freunde besuchen sollen. Das Tageblatt hat sich umgehört, wie gerade Kindergärten in der Region Kontakt zu Kindern und Eltern halten.

"Mittendrin" freut

sich auf den Kita-Tag

Die evangelische Kita "Mittendrin" in Weilburg möchte ihre Kinder mit einer speziellen Osterpost überraschen. Im Begleitbrief an die Eltern heißt es unter anderem: "Wir hoffen, dass es Euch allen gut geht. Gerne würden wir gemeinsam miteinander spielen und uns Geschichten erzählen. Leider müssen wir aber zu Hause bleiben, damit sich das Virus nicht so schnell verbreiten kann und die Menschen krank macht.

Die Erzieherinnen haben in der letzten Woche die ganze Kita aufgeräumt und alles sauber gemacht. So geglänzt hat es schon lange nicht mehr. Wir freuen uns schon auf den ersten Kita-Tag. Wenn ihr Lust habt, könnt Ihr uns mit euren Eltern gerne einen Brief schreiben und ein schönes Bild malen."

Alle städtischen Kindergärten der Stadt Weilburg, auch der Betriebskindergarten in Ahausen, sind in Kontakt zu den Eltern ihrer Kinder. Eine schöne Idee hatten die Erzieherinnen der städtischen Kita "Kuckucksnest" in Kirschhofen. Sie haben die Kinder über deren Eltern aufgefordert, Fotos zu machen, was die Kinder gerne mögen und jetzt gerade zuhause machen. Auch sie haben die Zeit genutzt, in den Räumen der Kita "klar Schiff" zu machen.

Auch die kommunalen Kindergärten von Weilmünster halten Kontakt zu Eltern und Kindern. Dort haben die Kinder einen Brief per Post in bunten Umschlägen erhalten. Die Erzieherinnen haben darin beispielsweise vorgeschlagen, dass die Kinder ihrer Mama etwas vorsingen sollen, das sie aus dem Kindergarten kennen, oder auch etwas basteln könnten. Auch der Aufforderung, einen Brief mit einem selbstgemalten Bild an den Kindergarten zu schicken, sind schon die ersten Kinder nachgekommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Gaudernbach hat Fotos ihres Nachwuchses, der "Feuerwehrmschen", ins Netz gestellt. Die Kinder tragen die T-Shirts der "Feuerwehrmschen" und Schilder mit der Aufforderung: "Wir bleiben zuhause - macht bitte mit".

Die Betreuerinnen de Kinderfeuerwehr verraten den Kindern auch noch, was Rudi, das Maskottchen, und das Betreuerteam gerade so machen, nämlich auch nichts. "Und Ihr solltet mitmachen!", heißt es in der Aufforderung an die Kinder.

Betreuerinnen tauschen

sich via WhatsApp aus

Die Betreuerinnen tauschen sich mit den Kindern über eine WhatsApp-Gruppe aus. Darüber soll eine Malaktion für die Fenster am Feuerwehrhaus und auch für Facebook vorbereitet werden. "Wir würden uns freuen, wenn ihr etwas für die Fenster unseres Gerätehauses malt oder bastelt", schreiben die Betreuerinnen. "Das kann mit der Feuerwehr oder auch mit Ostern zu tun haben. Einfach, was euch beschäftigt, oder euch trotz Corona gut gefallen hat."

Die Ergebnisse werden die Gaudernbacher hoffentlich ab Ostern am Gerätehaus bewundern können, natürlich nur zu zweit.