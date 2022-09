Wochenrückblick: Notfallplan, Geständnis und Brandserie

Dies sind Fotos zu den Artikeln, die in der vergangenen Woche im Fokus standen: Franz/König(2)/Rumpenhorst/Sauer/Schaefer/K.Weber

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten der Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Gasnotfallplan im Lahn-Dill-Kreis steht

Aus Russland strömt weniger Gas nach Deutschland, im Winter könnte das zu Problemen beim Heizen führen. Wie abhängig ist der Lahn-Dill-Kreis von Erdgas, wie viele Häuser werden damit beheizt, wie viele Schulen? Was plant die Kreisverwaltung, falls im Winter die Gasversorgung gefährdet ist? Die Kreisregierung hat in dieser Woche einen Notfallplan beschlossen. Er liegt mittelhessen.de vor und gibt Einblick in die Gasversorgung im Lahn-Dill-Kreis, in die Gefahreneinschätzung sowie in Notfallszenarien, unter anderem für den Schulunterricht. Der Plan beinhaltet zudem Energiesparmaßnahmen der Kreisverwaltung.

Fall Ayleen: Verdächtiger gesteht Tötung

Die Sonderkomission "Lacus" war mit dem Fall Ayleen betraut gewesen. Archivfoto: Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Wiegen die Ermittlungsergebnisse möglicherweise derart schwer, dass ein weiteres Abstreiten wohl keinen Sinn mehr gemacht hat? Konfrontiert mit all dem, was Sonderkommission "Lacus" und Staatsanwaltschaft Gießen in wochenlanger Arbeit herausgefunden haben, hat der Tatverdächtige nun zugegeben, die 14-jährige Ayleen aus dem baden-württembergischen Gottenheim getötet zu haben. Seit Ende Juli hatte er bislang von sich gewiesen, mit dem Verbrechen etwas zu tun zu haben.

Flächenbrände halten Feuerwehr im Dillgebiet weiter in Atem

Der TSV Steinbach und die unerwartete Trainersuche

Es waren wenige Worte, aber Worte, die es in sich hatten: "Auf eigenen Wunsch: Ersan Parlatan verlässt den TSV Steinbach Haiger sofort." Nach gerade einmal fünf Spieltagen muss sich der Fußball-Regionalligist aus nahezu heiterem Himmel einen neuen Trainer suchen. Bereits Anfang Juni hatte Parlatan kurz vor dem Absprung beim TSV Steinbach Haiger Richtung Samsunspor in die zweite türkische Liga gestanden. Vor dem Saisonstart Ende Juli beteuerte der 45-Jährige jedoch seine Treue zum Fußball-Regionalligisten. Nun aber bricht der 45-Jährige seine Zelte in Haiger doch abrupt ab.

Brandstiftung? Kein Durchatmen für Dillenburger Feuerwehren

Brandbekämpfung wie hier in Oberscheld "Am Seß" in der Nähe der Schelderwaldschule ist harte körperliche Arbeit. Besonders dann, wenn der letzte nächtliche Einsatz erst ein paar Stunden zurückliegt und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zwischen zwei normalen Arbeitstagen ihrem "Hobby" nachgehen. Foto: Katrin Weber

Der Sommer 2022 wird bei den heimischen Feuerwehrkräften wegen der langen niederschlagsfreien Zeit nicht in guter Erinnerung bleiben. Das gilt nicht nur wegen des Großbrands Mitte August zwischen Manderbach und Roßbach. Die Dillenburger Feuerwehr musste in diesem Monat mit unterschiedlichen Besetzungen bereits siebenmal ausrücken - am Dienstag, 6. September, zwischen 10.15 und 23.07 Uhr gleich dreimal.

(Die Karte zeigt, wo es überall in der letzten Zeit gebrannt hat. Klicken Sie auf die Symbole, um mehr über die einzelnen Brände zu erfahren)

Ohne Maulkorb im Bus: Streit um Bulldogge "Paula"

Jeden Tag fährt Viktor Koskin aus Wetzlar mit dem Bus von der Roseggerstraße zu seinem Friseursalon an den Haarplatz. Eine elfminütige Fahrt. Um 7 Uhr morgens. "Seit mehr als einem Jahr fahre ich mittlerweile diese Strecke", sagt der 28-Jährige. Immer mit dabei: seine treuen Weggefährten "Paula" und "Sunny". Eine französische Bulldogge im Alter von einem Jahr und ein zwei Jahre alter Cane Corso. Die Fahrgäste, die zur gleichen Zeit wie Koskin unterwegs sind, haben das tierische Duo in ihr Herz geschlossen, bringen sogar Leckerlis mit, erzählt der Inhaber von "Glory Hair" voller Stolz. Doch schon länger schwelt ein Streit mit einer Busfahrerin - der nun völlig eskalierte.

Corona-Demos und die NPD

Prozess: Dillenburger Buchhalterin zweigt 318.000 Euro ab

Rund 318.000 Euro an Firmengeldern hat die frühere Buchhalterin einer Dillenburger Anwaltskanzlei über einen Zeitraum von zehn Jahren abgezweigt. Immer wieder hatte sie seit 2010 Beträge auf das Konto ihres Ehemanns und ein gemeinsames Konto überwiesen. Im angeklagten Zeitraum von 2015 bis 2019 lagen die Überweisungen zwischen 400 und 5350 Euro. Dass die Angeklagte nicht ins Gefängnis muss, kommt sie nun teuer zu stehen.

Der Lahn-Dill-Kreis im Blick des Verfassungsschutzes

Rechtsextremisten der NPD und des Dritten Weges haben sich im vergangenen Jahr an Corona-Protesten beteiligt und Anschluss an deren Teilnehmer gesucht. So sind auch die Demonstrationen im Lahn-Dill-Kreis ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Das hessische Landesamt für Verfassungsschutz hat diese Woche seinen Bericht fürs vergangene Jahr veröffentlicht. Mehrmals und ausschließlich beim Thema Rechtsextremismus ist der Lahn-Dill-Kreis erwähnt.

