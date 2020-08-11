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Dienstag, 11.08.2020 - 12:05
4 min

Zapfenpflücker ernten im Wald tonnenweise Douglasienzapfen

Der Wald braucht Nachwuchs. Doch wo kommt der her? Die Zapfenpflücker ernten im Wald bei Weilmünster das wertvolle Saatgut. Ein riskanter Job in luftiger Höhe.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Revierleiter Klaus Bartling (links) und Till Schmid-Lameck, der zur Ausbildung im Forstamt Weilmünster ist, begutachten im Forsthaus Möttau die Zapfenernte des ersten Tages. Foto: Dorothee Henche

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Fotos
Revierleiter Klaus Bartling (links) und Till Schmid-Lameck, der zur Ausbildung im Forstamt Weilmünster ist, begutachten im Forsthaus Möttau die Zapfenernte des ersten Tages. Foto: Dorothee Henche

Revierleiter Klaus Bartling (links) und Till Schmid-Lameck, der zur Ausbildung im Forstamt Weilmünster ist, begutachten im Forsthaus Möttau die Zapfenernte des ersten Tages. Foto: Dorothee Henche

Abseilen aus luftiger Höhe: Zapfenpflücker Fabian Hagenauer hat eine Douglasie abgeerntet. Foto: Dorothee Henche

Abseilen aus luftiger Höhe: Zapfenpflücker Fabian Hagenauer hat eine Douglasie abgeerntet. Foto: Dorothee Henche

Versteckter Arbeitsplatz in luftiger Höhe: Im Wald bei Weilmünster ernten die Zapfenpflücker derzeit tonnenweise Douglasienzapfen. Foto: Dorothee Henche

Versteckter Arbeitsplatz in luftiger Höhe: Im Wald bei Weilmünster ernten die Zapfenpflücker derzeit tonnenweise Douglasienzapfen. Foto: Dorothee Henche

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