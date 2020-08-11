Dienstag, 11.08.2020 - 12:05
4 min
Zapfenpflücker ernten im Wald tonnenweise Douglasienzapfen
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
I0IWGR3QaR5GIRIFYHIGH0IFH0uOIIASGvNgVPWOL2u0qJ5aVTSgVRWiMTIhVFOOL2u0qJ5aVTSgVRWuqJ0uVvOWoJ1ypvO3nJIxMKVtp2AbLJkfMJ4tMTyyVTg1pacyovjtMJyhMUWcozqfnJAbMJ4tHaIzMFOxqKWwnPOxMJ4tI2SfMPOvMJxtEKAmMKWmnTS1p2IhYvOKMJ5cM2HtH2IeqJ5xMJ4tp3QQcUEypvOepzSwnUDtLKImVTMup3DtZmNtGJI0MKWhVRwQgzuyVTIcovO3MJaQa2IlVSAuL2ftoJy0VUMioTkypvOKqJAbqPO1ozDtMJyhMJ0tMUIgpTMyovOYozSfoPOuqJLtMTIhVSquoTEvo2Eyov4tF2SjqKE0VTqynTIhVTguoz4tMTIlVRyhnTSfqPOuoTkypzEcozqmVT5cL2u0YvORMJ5hVTEypvNmZPOvnKZtAQNtF2yfolOmL2u3MKWyVSAuL2ftnKA0VUMioTjtoJy0VTqlj7khMJ4tJzSjMzIhVTEypvORo3IaoTSmnJHfVTEcMFOxnJHtJzSjMzIhpTMfj7kwn2IlVTuiL2tto2WyovOcovOxMJ4tDzS1oKqcpTMyoT4tM2IlLJEyVUMiovOVLJ5xVTqyMKWhqTI0VTuuLzIhYt==
EJyhMFOKo2AbMFOfLJ5aVTgfMKE0MKWhVToQiT5zVR1cqTSlLzIcqTIlVTEyplOIoaEypz5ynT1yoaZtDKWvo3VtITIuoFjtMJyhVRMuL2uvMKElnJIvVToQiUVtDzS1oKOzoTIaMFjtnJ0tI2SfMPOvMJxtI2IcoT3QiT5mqTIlVTS1MvOxnJHtDfBxqJ1yYPO1oFOnLKOzMJ4traHtMKWhqTIhYvORLKWuqKZtq2ylMPOGLJS0M3I0VTqyq29hozIhYPOuqKZtMTIgVUqcMJEypaIgVTgfMJyhMFOGMKE6oTyhM2Htq2IlMTIhYPOxnJHtnJ4tMTIlVRqyoJSln3IhMlO2o24tI2IcoT3QiT5mqTIlVTqypTMfLJ56qPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yovO1ozDtp28tMJyhVT5yqJImVSquoTEaMJWcMKDtMJ50p3EynTIhVTkup3Ayov4=
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioTygLaIlMl13MJyfLaIlMl93MJyfLaIlMl9gnKDgMJyhMJ0gM3I0MJ4gLaIwnP1xMKVgL29lo25uYJglnKAyYJg1pabgMJ50MzkcMJuyoy8lZwN3Amp4APV+GJy0VTIcozIgVTq1qTIhVRW1L2ttMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOeqKW6VTIhqTMfnJIbMJ48Y2R+CP9cCt==
DzymVTImVUAiVUqynKDtnKA0YPOgj7kmp2IhVUc1ofBxL2umqPOxnJHtJzSjMzIhpTMfj7kwn2IlVTybpzIlVRSlLzIcqPOypzMioTqlMJywnPOhLJAbM2IbMJ4hVRyhVUAwnUqcozEyoT5xMKVtFZB2nTHtnKA0VTEuplOhnJAbqPOaLJ56VUIhM2Izj6EbpzkcL2tfVTEunTIlVUA0MJu0VTEcMFOGnJAbMKWbMJy0VUA0MKEmVTygVSMipzEypzqlqJ5xVTEyplOOpzWynKEmLJWfLKIzpl4tVyqcpvOvMJqcoz5yovOgnKDtMTIgVSAynJkynJ5vLKHtMfB8pvOxMJ4tDKIzp3EcMJptnJ4tMTIhVRWuqJ0vYPOypzgfj6ElqPOFLJkjnPOAo2ulYvOAnKDtMJyhMKVtp3OyrzyyoTkyovOHMJAbozyeVUqcpzDtMJyhVSAynJjtnT9wnPOcovOxMJ4tDzS1oFOaMKAwnT9mp2IhYvOKMJ5hVTImVZB8LzIlVTIcozIgVRSmqPObj6EhM2IhVTWfMJyvqPjtpUYQiTM0VTEypvOnLKOzMJ5jMzmQiTAeMKVfVT9vVTEypvOOp3DtM2IynJqhMKDtnKA0YvOKMJ5hVT5cL2u0YPOvMJqcoz50VTEcMFODpz96MJE1pvO2o24tqz9lozHhVREuplOmMJxtrzIcqTkcL2ttLKIzq2IhMTyaYPOxo2AbVSAcL2uypzuynKDtM2IbMFOcovOdMJEyoFOTLJkfVUMipv4tG2WyovOuozqyn29goJIhYPO3nKWxVTygVRWuqJ13nKOzMJjtoz9wnPOynJ5yVSqcpTMyoUAcL2uypaIhMlOcoaA0LJkfnJIlqPjtMTIhovOxMKVtEUIlL2ugMKAmMKVtMTImVRWuqJ1mVTWyqUYQcTq0VUIhqTIlnTSfLvOxMKVtF3WiozHtoJIcp3DtoaIlVToQiT5zVTWcplOmnJIvMJ4tJzIhqTygMKEypv4tVxEypvOOqJMmqTyyMlOmMJkvp3DtMTS1MKW0VT51pvOyqUquVUc3MJxtGJyhqKEyovVfVUAuM3DtHzSfpTttGJ9bpv4tF2S1oFObLKDtMTIlVScupTMyoaOzoZB8L2gypvOxnJHtDzS1oJglo25yVTIlpzIcL2u0YPO2MKWmL2u3nJ5xMKDtMKVtLKImVTEyoFOPoTywn2MyoTDtMTImVRWyqUWuL2u0MKWmVTSgVRWiMTIhYt==
GaIlVTEypvODMzmQiTAenTSeMJ4fVT1cqPOxMJ0tMKVtMTyyVZBRp3EyVUMipaAcL2u0nJptraHtp2ywnPO6nJIbqPjtqJ0tMTyyVScupTMyovO2o20tDKA0VUc1VUElMJ5hMJ4fVUMypaYQcUDtp2IcozHtHT9mnKEco24hVSqyM2IhVTEypvO6MJy0pzS1LzIhMTIhVSMipzWypzIcqUIhM2IhVToQiUVtMTIhVRS1MaA0nJIaVUMypzWlnJ5aMJ4tMTyyVScupTMyoaOzoZB8L2gypvOiMaDtH3E1ozEyovOcovOfqJM0nJqypvOVj7MbMFO1ozDtn2IbpzIhVTIlp3DtMTShovO3nJIxMKVtLKIzVTEyovOPo2EyovO6qKYQiTAeYPO3MJ5hVTEypvOPLKIgVTgioKOfMKE0VTSvM2Iypz50MKDtnKA0Yt==
ETyyVScupTMyozIloaEyVTymqPO6MJy0oTywnPOvMJqlMJ56qPjtMTIhovOxnJHtoz9wnPOapfB8ozIhVScupTMyovOgnKDtMTIgVUqypaE2o2kfMJ4tH2SgMJ4topB8p3AyovOaMKAwnTkip3AyovOmMJyhYvOBqKVtMJyhnJqyVSqiL2uyovOcoFOXLJulVTymqPOxLKZtITIuoFOxMKZtEzSwnTWyqUWcMJWmVUS1MKVtMUIlL2ttETI1qUAwnTkuozDtqJ50MKW3MJqmYPO1oFOGLJS0M3I0VUc1VTIloaEyov4tVxShMzShMlOOqJq1p3DtM2IbqPOyplOfo3ZtoJy0VTEypvORo3IaoTSmnJHvYPOypzgfj6ElqPOFLJkjnPOAo2ulYvOOozMuozptH2IjqTIgLzIlVUAynFOxnJHtI2Icj590LJ5hMFOuovOxMKVtHzIcnTHtqJ5xVUAwnTkcMpBsoTywnPOho2AbVTEypvOOnT9lovO1ozDtMTyyVRmQcUWwnTHfVUqyoz4tLKIwnPOcovO3MJy0VTqypzyhM2IlMJ0tIJ1zLJ5aVTSfplORo3IaoTSmnJHtqJ5xVSqynpBsqTShozHh
EKE3LFOxpzIcVSEioz5yovORo3IaoTSmnJIhrzSjMzIhVUqypzEyovOxnJHtMfB8ozLtGpBxoz5ypvOcovOynJ5ypvOKo2AbMFOcoFOKLJkxVUMiovOKMJyfopB8oaA0MKVtMKWhqTIhYvORLKZtMZB8pzMyovOmnJHtLJkfMKWxnJ5aplOhnJAbqPOynJ5zLJAbVUAiYvNvE2Iypz50MKDtq2IlMTIhVTEupzLtoaIlVTyhVUc1M2IfLKAmMJ5yovOPMKA0j6EhMTIhVvjtLzI0o250VSWyqzyypzkynKEypvOYoTS1plOPLKW0oTyhMljtqzIlLJ50q29lqTkcL2ttMfB8pvOxnJHtE2IgLKWeqJ5aVSqynJkgj7khp3EypvjtGpB2qUEuqFjtGZB8qUcyozEipzLfVRIloaA0nTS1p2IhYPOSp3AmMKWmnTS1p2IhVUIhMPOZLJygLzSwnP4tJaIhj6EwnUA0VT3QiUAmMFOyplOynJ5yovOPLKIgLzImqTShMPOgnKDtLKImpzIcL2uyozDtqzyyoTIhVScupTMyovOaMJWyov4tVxEuplOcp3DtozywnUDtnJ4tnzIxMJ0tFzSbpvOmolVfVTIln2mQcUW0VTIlYvOWoFOUMJ1ynJ5xMKquoTDtLzIcVRImp2Ilp2uuqKAyovObLJWyVTIlVTEyovOyqUquVUAcMJWyovOVMJg0LKVtM3Wij59yovOPMKA0LJ5xVT1cqPORo3IaoTSmnJIhVTS1p2qyoJSwnUDfVTEcMFO2nJIfMFOnLKOzMJ4tqUWuM2IhYPOmo2Eup3ZtMJyhMFOuqKAlMJywnTIhMPOapz/Qa2HtEKWhqTHtM2SlLJ50nJIlqPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yYvORLJ1cqPOxnJHtJzSjMzIhpTMfj7kwn2IlVTyhVRSeqTyiovO0pzI0MJ4tn8B2oz5yovjtoKImp3EyVTEypvOFMKMcMKWfMJy0MKVtMJyhMFOiMzMcrzyyoTkyVSc1oTSmp3IhMlOvMJShqUWuM2IhYt==
CTtlCxIlozI0VT51pvOgnKDtLJ10oTywnTIgVSA0LJ1grzIlqTyznJguqQjinQV+
ETyyVUA0MJkfqPOxnJHtLzIcoFOFMJqcMKW1ozqmpUYQcUAcMTy1oFOuozqyp2yyMTIfqTHtG2WypzHtEz9lp3EvMJwQgaWxMFOuqKZhVPWRLKZtnKA0VTEuplOmo2qyozShoaEyVSA0LJ1grzIlqTyznJguqPVfVTIln2mQcUW0VRWupaEfnJ5aVUIhMPO6MJyaqPOxnJHtIKWeqJ5xMFjtMTyyVTS1L2ttnJ0tq2IcqTIlMJ4tHUWirzImplOxMKVtH2SuqTq1qTqyq2yhoaIhMlOxnJHtFTIln3IhMaDtMT9eqJ1yoaEcMKW0YvORMJ5hVUMiovOxMJ4tM3YQiT5yovOnLKOzMJ4tj7kvMKVtMTyyVSAuoJIhVUIhMPOxMJ4tn2kynJ5yovOGj6EgoTyhMlOvnKZtnTyhVUc1pvO6q2IcnfBxnUWcM2IhVRAioaEunJ5ypv1DMzkuoacyVTymqPOyplOynJ4tq2IcqTIlVSqyMl4=
DJ0tEJ5xMFOcnUWyplOOpzWynKEmqTSaMKZtLaWcozqyovOxnJHtJzSjMzIhpTMfj7kwn2IlVTybpzHtEKWhqTHtoJy0VUc1oFOTo3WmqTuuqKZtGpB2qUEuqFjtq28tp2yyVToQiUVtMJyhMFOKo2AbMFOcnUVtHKIupaEcMKVtLKIzM2ImL2ufLJqyovObLJWyov4tIz9hVSEuMlO6qFOHLJptq8BxL2umqPOxMKVtDzIlMlOcovOxMJ0tGTSaMKWlLKIgYvOWp3DtMTyyVRIloaEyVTSvM2ImL2ufo3AmMJ4fVT3QiUAmMJ4tMTyyVScupTMyovOuqJMvMKWynKEyqPO3MKWxMJ4tqJ5xVTkuozEyovO6qJ7QcTAbp3DtraIgVSElo2AeozIhVTyhVTIcozIlVREupaWyYvORLJ5uL2ttq2ShMTIlovOmnJHtnJ4tMJyhMFOYoTIhM2HfVTIcozHtDKW0VPWKLKAwnT1up2AbnJ5yVToQiUVtJzSjMzIhVv4tGJy0nTyfMzHtMJyhMKZtoJIwnTShnKAwnTIhVSAwnTkyqJEypzquozqmVZB2MzMhMJ4tp2ywnPOxnJHtH2AbqKOjMJ4tqJ5xVTEcMFOGLJ1yovO3MKWxMJ4tMJ50MzmQiTqyoUDh
VyMiovOxMJ4tMUWynFOHo25hMJ4tET91M2kup2yyoacupTMyovOvoTIcLzIhVT51pvO3MJ5cM2HtF2yfo2qlLJ1gVSAuLKEaqKDtj7kvpzyaVvjtMKWeoZBxpaDtHzI2nJIloTIcqTIlVRWupaEfnJ5aYvOWovOynJ5yoFOYnJkiM3WuoJ0tH2SuqTq1qPOvMJMcozEyovOmnJAbVTI0q2RtBGLtZQNjVSAuoJIhn8B2pz5ypv4tETS2o24tn2IcoJIhVQtjVTWcplN5ZPODpz96MJ50YPOuLzIlVT51pvNlZPOvnKZtAQHtHUWirzIhqPOxMKVtF2IcoJkcozqyVZB8LzIlp3EynTIhVTEuplOypaA0MFOXLJulYvOOoUZtraqynJeQcTulnJqyVSCQcT1fnJ5aMFO3MKWxMJ4tMTyyVRAioaEunJ5ypv1DMzkuoacyovO2o24tMTIlVRWuqJ1mL2u1oTHtLKImM2IfnJIzMKW0YvNvZwNlZlOej7MhoaEyovOxnJHtnaIhM2IhVREiqJqfLKAcMJ5vj6E1oJHtraIlj7kwnlOcovOxMJ4tI2SfMPOhLJAbVSqynJkgj7khp3EypvOeo21gMJ4vYPOlMJAbozI0VTEypvOFMKMcMKWfMJy0MKVtqz9lYvNmZPNjZQNtLzymVQDjVQNjZPOdqJ5aMFODMzkuoacyovOfj6Emp3Dtp2ywnPOxLKZtEz9lp3EuoKDtI2IcoT3QiT5mqTIlVTShrzyynTIhYvOGnJHtq2IlMTIhVTElnJ5aMJ5xVTWyofB2qTyaqPjtqJ0tMTyyVRMfj6EwnTIhVTEypvOuLzqyp3EipzWyozIhVRMcL2u0MJ5vMKA0j6EhMTHtq2yyMTIlVT1cqPOBLJEyoTwQgzk6MKWhVTS1Mac1Mz9lp3Eyov4=