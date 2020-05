Zauberer Massimo aus Weilmünster trauert um den Illusionisten Roy Horn

Zauberer Massimo aus Weilmünster (rechts) war seit 1999 mit dem Magier Roy Horn befreundet. Nun ist der Künstler an Covid-19 gestorben. Foto: Zauberer Massimo

Weilmünster (red/mark). Große Bestürzung habe der Tod von Roy Horn, der als ein Teil des Magier-Duos Siegfried und Roy bekannt war, in ihm hervorgerufen. Das sagt der Weilmünsterer Zauberer Massimo, der seit Jahren zum Freundeskreis der beiden Illusionisten gehörte.

Vor Jahren, als er noch Zauberlehrling gewesen sei, hörte er vom Magier-Duo Siegfried und Roy in Las Vegas, erinnert sich der Weilmünsterer. "Es war eine unglaubliche Faszination, die von ihnen ausging."

Freundschaft beginnt

im Jahr 1999

Sein sehnlichster Wunsch als Zauberer sei es für ihn gewesen, nach Las Vegas zu fliegen, um die Show zu sehen und eventuell die beiden deutschen Starillusionisten kennenzulernen. Er schrieb einen Brief an die beiden. "Und die Antwort ließ nicht lange auf sich warten", sagt Zauberer Massimo. "Ich wurde von Siegfried und Roy eingeladen, und im Jahr 1999 startete ich meine erste Reise nach Las Vegas." Bei einem Treffen nach der Show und einem Gespräch mit den beiden sei er in den Dschungelpalast, indem die Magier lebten, eingeladen worden. Auch den Geburtstag von Roy Horns Mutter habe er ein paar Tage später mitfeiern dürfen. Ab diesem Zeitpunkt sei eine Freundschaft geboren, die mit regelmäßigen Kontakten aufrechterhalten wurde.

Irgendwann habe er von der Stadt Weilburg einen der großen Hessentagslöwen erworben und ihn mit dem Konterfei der beiden Illusionisten und den weißen Löwen und Tigern bemalen lassen. Heute stehe der Löwe im Safaripark Stukenbrock in Nordrhein-Westfalen, in dem auch ein paar Exemplare der weißen Tiger und Löwen von Siegfried und Roy leben. Nicht nur die Erfolge der beiden Zauberer seien es, die ihn begeisterten, sondern auch ihre ungezwungene Art und die Begegnungen ohne Starallüren, sagt der Weilmünsterer: "Die vielen wunderbaren Erlebnisse mit den beiden gehören zu den schönsten Momenten in meinem Leben."

"Die Welt hat einen

großen Künstler verloren"

Doch nun hat Roy Horn den Kampf gegen Covid-19 verloren. "Die Welt hat einen der ganz großen Künstler verloren", sagt Zauberer Massimo. "Und für mich ist ein toller Mensch und Freund für immer gegangen, was mich sehr traurig stimmt." Er habe irgendwann vor, nach Las Vegas zu fliegen, um Siegfried persönlich Kraft und Zuversicht zu vermitteln.