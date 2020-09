Zwei Kradfahrer bei Unfall verletzt

Jetzt teilen:

Weilmünster (red). Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind am Samstag bei einem Unfall in Weilmünster leicht verletzt worden. Gegen 10.35 Uhr befuhr nach Angaben der Polizei ein 62-jähriger Motorradfahrer mit seiner 58-jährigen Sozia aus Hochheim die Weilstraße in Weilmünster. An der Kreuzung Neugasse übersah eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Weilmünster das vorfahrtsberechtigte Krad. Bei dem Zusammenstoß wurden Motorradfahrer und Sozia leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.