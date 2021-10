14-jähriger Fahrer? Fiat landet auf dem Dach

Jetzt teilen:

WEINBACH-FÜRFURT - Weinbach-Fürfurt (red). Am Montagmorgen hat ein Autofahrer an der Kreisstraße 434 bei Fürfurt einen auf dem Dach liegenden Wagen entdeckt - vom Fahrer keine Spur. Ersten Ermittlungen zufolge war der schwarze Fiat Punto aus Richtung Fürfurt kommend in Richtung Landesstraße 3323 unterwegs. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinunter und kippte auf das Dach. Die Polizei hat Hinweise, dass es sich bei dem Fahrer um einen 14-jährigen Jugendlichen aus der Region handeln könnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter 0 64 71-9 38 60 zu melden.