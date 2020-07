16-Jähriger bei Sturz verletzt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weinbach (red). Am Donnerstagabend ist auf der Landesstraße 3021 zwischen Freienfels und Weinbach der 16 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 19.30 Uhr mit seinem Krad auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Weinbach unterwegs, als ihm nach Angaben der Polizei ein Fahrzeug entgegengekommen sein soll.

Dieses Fahrzeug soll auf die Fahrspur des 16-Jährigen geraten sein, weshalb der Jugendliche ausweichen musste und stürzte. Im Anschluss soll das bisher unbekannte Fahrzeug weitergefahren sein, ohne sich um den verletzen 16-Jährigen zu kümmern.

Der Jugendliche wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der an dem Krad entstandene Sachschaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Telefon 0 64 71- 9 38 60 mit der Polizei in Verbindung setzen.