19-jähriger Weinbacher starb in Folge schwerer Verletzungen

Das Haus in Elkerhausen, in dem der Leichnam des 19-Jährigen aufgefunden wurde. Foto: Manuel Kapp

WEINBACH - Der 19-jährige Mann, der am Montag tot in seiner Wohnung in Elkerhausen gefunden wurde , ist an den Folgen einer schweren Verletzung gestorben. Das teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit.