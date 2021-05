19-Jähriger Weinbacher tot in Wohnung aufgefunden

In einem Wohnhaus in Elkerhausen wird am Montagabend ein 19 Jahre alter Mann tot aufgefunden. Foto: Manuel Kapp

Jetzt teilen:

WEINBACH-ELKERHAUSEN - Am Montagabend hat ein Familienangehöriger die Leiche eines jungen Mannes in dessen Wohnung in der Sudetenstraße in Elkerhausen entdeckt, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Der verstorbene 19-Jährige wies Verletzungen durch einen scharfen Gegenstand auf. Weitere Personen oder die mögliche Tatwaffe wurden jedoch nicht in der Wohnung gefunden. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes, also etwa Mord oder Totschlag, aufgenommen.

An der Suche nach Hinweisen waren neben zahlreichen Polizisten auch der Erkennungsdienst, etwa die Spurensicherung, des Polizeipräsidiums Westhessen und die Rechtsmedizin aus Gießen beteiligt. Die Obduktion des vermutlich zwischen Sonntag und Montag verstorbenen 19-Jährigen soll noch heute stattfinden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Personen, die zwischen Sonntag und Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Wohnhauses und darüber hinaus in der Sudetenstraße gemacht haben oder in anderer Form zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich bei der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.