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Montag, 11.05.2020 - 16:30
3 min

Altes Feuerwehrgerätehaus soll im Juli in neuem Glanz erstrahlen

Ein neues Multifunktionsgebäude entsteht derzeit in Weinbach: Aus dem alten Feuerwehrgerätehaus soll ein echtes Schmuckstück für allerlei Veranstaltungen werden, derzeit laufen die Arbeiten im Inneren.

Von Margit Bach
Blick aus dem ersten Stock des Rathauses auf das frühere Feuerwehrgerätehaus mit dem neu verkleideten ehemaligen Schlauchturm. Foto: Margit Bach

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Fotos
Blick aus dem ersten Stock des Rathauses auf das frühere Feuerwehrgerätehaus mit dem neu verkleideten ehemaligen Schlauchturm. Foto: Margit Bach

Blick aus dem ersten Stock des Rathauses auf das frühere Feuerwehrgerätehaus mit dem neu verkleideten ehemaligen Schlauchturm. Foto: Margit Bach

Die Arbeiten im Inneren kommen gut voran. Davon überzeugen sich Jörg Lösing (Mitte) und Bauamtsleiter Andreas Hafner (r.) vor Ort. Foto: Margit Bach

Die Arbeiten im Inneren kommen gut voran. Davon überzeugen sich Jörg Lösing (Mitte) und Bauamtsleiter Andreas Hafner (r.) vor Ort. Foto: Margit Bach

Andreas Hafner zeigt an, wie hoch der neue Fußboden werden soll. Foto: Margit Bach

Andreas Hafner zeigt an, wie hoch der neue Fußboden werden soll. Foto: Margit Bach

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