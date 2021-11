5 min

Auf "in die Pilze" - aber es gibt viel zu beachten

Pilzesammeln liegt im Trend. Was macht die Schwammerl so besonders? Und was müssen Waldbesucher bedenken? Das erklärt die Weinbacher Expertin Brunhilde Noll - und gibt gute Tipps.

Von Natascha Gross Redakteurin Weilburg