August 2007: Der Höllenschlund öffnet sich im Lahntal

Die Hitze des brennenden Erdgases erreicht sogar die ersten Häuser: An die 100 Meter hoch lodern am Vormittag des 28. August 2007 die Flammen aus der zerborstenen Gasleitung. Foto: Dieter Keller

WEINBACH-GRÄVENECK - Dazwischen liegen 15 Jahre. 2022: Die Gaspreise explodieren, die Menschen warten vergeblich auf Regen. 2007: Starke Niederschläge weichen beim Bau der Ferngasleitung 83 in Gräveneck den Boden auf und sind Mitverursacher einer gewaltigen Gasexplosion, die wie durch ein Wunder kein Todesopfer forderte. Doch den Bewohnern des Weinbacher Ortsteils wird dieser Dienstagvormittag am 28. August 2007 auch nach 15 Jahren in Erinnerung bleiben, als sich um 10.15 Uhr im Lahntal mit einem ohrenbetäubenden Knall ein Höllenschlund öffnete.

Viele Bewohner des Dorfes verstanden zunächst überhaupt nicht, was sich ereignet hatte. Auch die aus Gräveneck stammende Jutta Kiefer, die mit dem Auto unterwegs war, um ihre Mutter abzuholen, war zunächst fassungslos, als sie die riesige Rauchwolke sah, die aus dem Lahntal aufstieg und sich über ihrem Heimatort ausbreitete. Viele Bewohner versammelten sich auf den Straßen, ohne zu begreifen, welches Glück im Unglück ihr Dorf hatte.

DER WEG ZU UNIPER .Unter der Regierung Gerhard Schröders konnte durch die außerordentliche Ministererlaubnis des damaligen Wirtschaftsministers Werner Müller die Eon im Frühjahr 2002 den Gaskonzern Ruhrgas in Essen übernehmen, obwohl das Bundeskartellamt zuerst den Zusammenschluss untersagt hatte. Der Kauf von Ruhrgas durch die finanzstarke Eon sollte höhere Gasimporte aus Russland ermöglichen. Der Kaufpreis lag ungefähr bei acht Milliarden Euro, wobei Ruhrgas damals einen jährlichen Reingewinn in Höhe von rund zwei Milliarden Euro auswies. .Am 1. Juli 2004 benannte der neue Eigentümer seine Gassparte in Eon Ruhrgas um. Am 8. September 2005 wurde der Vertrag über den Bau der Nord-Stream-Pipeline von der russischen Gazprom und den deutschen Konzernen Eon Ruhrgas und BASF im Beisein von Gerhard Schröder und Wladimir Putin unterzeichnet. .2008 erwirtschaftete die Eon Ruhrgas 27,422 Milliarden Euro. Im Jahr 2009 beteiligte sich Eon mit knapp 25 Prozent am Erdgasfeld Juschno-Russkoje. Damit hatte Eon Ruhrgas Zugriff auf eines der größten Erdgasfelder der Welt mit Reserven von über 600 Millionen Kubikmetern Erdgas. Der Gastransport aus diesem Feld nach Mitteleuropa sollte ab 2012 über die in Bau befindliche Pipeline Nord-Stream erfolgen. .Am 1. September 2010 wurden die Einheit Gastransport und der Gasspeicherbetrieb auf die Eon Gastransport übertragen und diese in Open Grid Europe umbenannt. Das in der Open Grid Europe zusammengefasste Gastransportsystem wurde wiederum im Juli 2012 mit Betriebsstellen und Personal für 3,2 Milliarden Euro an ein Konsortium von Infrastrukturfonds verkauft, so dass Eon Ruhrgas nur noch das Gashandelsgeschäft durchführte. .Mit Wirkung zum 2. Mai 2013 wurde die Eon Ruhrgas auf die Eon Global Commodities SE mit Sitz in Düsseldorf verschmolzen. Diese wurde 2015 auf Uniper Global Commodities SE umfirmiert.

Jenseits der Lahn, zwischen Brücke und Campingplatz, fauchten aus den zerborstenen Resten der zerstörten Pipeline zwei riesige Flammenwerfer ihre bis zu 100 Meter in die Höhe leckenden Zungen in die Luft. Der Explosionsdruck beschädigte auf manchen Grundstücken in Gräveneck Garagentore. Die Hitze des brennenden Erdgases, die der Weilburger Stadtwerke Chef Jörg Korschinsky damals auf 1800 Grad schätzte, erreichte die ersten Häuser im nur 100 Meter entfernten Dorf und ließ Rollläden schmelzen und Fensterscheiben zerspringen.

Erst nach 45 Minuten sind Schieber geschlossen

Erst rund 45 Minuten nach der Explosion waren die Gasschieber der Leitung abgedreht und die Feuersäule erlosch, sodass sich die über 200 Einsatzkräfte der Unglücksstelle nähern und brennende Bäume und Wiesen im Umkreis von rund 300 Metern löschen konnten.

Aber: Wie durch ein Wunder gab es keine Toten oder Verletzten. Dabei hätte aus dem Unglück schnell eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes werden können. Doch gerade an diesem Tag wurde an der Baustelle nicht gearbeitet, gerade in diesem Augenblick befuhr kein Zug die Lahntalstrecke, deren Gleise auf rund 100 Metern verbogen wurden, und gerade in diesem Augenblick befanden sich dort auch keine Paddler oder Ruderer auf der Lahn. Und auch der nur einen Steinwurf lahnaufwärts liegende Campingplatz blieb verschont. Nach einem ersten Durchatmen blieben viele Fragen. Warum explodierte die Gasleitung? Und: Kann sich ein solches Unglück noch einmal wiederholen, vielleicht sogar mitten im Dorf? Bei den Verantwortlichen der Eon Ruhrgas AG, die im Jahr 2007 die Ferngasleitung 83 zwischen Lauterbach im Vogelsberg und Scheidt bei Diez mitten durch Mittelhessen zog, herrschte zunächst Rätselraten. Nach Angaben des Konzerns hatte sich eine derartige Detonation an einer Gasleitung bis dahin noch nie in ihrem Netz ereignet.

Bauarbeiten und Regen sorgen für Leitungsbruch

Die Eon baute im Sommer 2007 eine neue Pipeline mit einem Durchmesser von 100 Zentimetern und durchquerte dabei die Gebiete der Städte und Gemeinden Elz, Runkel, Beselich, Weinbach, Weilmünster, Braunfels, Schöffengrund, Hüttenberg, Gießen, Langgöns, Linden, Pohlheim, Fernwald, Reiskirchen, Grünberg, Laubach, Mücke, Ulrichstein, Feldatal, Lautertal, Lauterbach und Herbstein im Vogelsbergkreis. Das vom Regierungspräsidium Gießen im November 2006 genehmigte Projekt sah den Bau einer neuen 125 Kilometer langen Pipeline mit einem Kostenaufwand von 150 Millionen Euro vor. Sie ersetzte die alte rund 30 Jahre alte Gasleitung, die einen Durchmesser von nur 60 Zentimetern hatte und in Gräveneck in unmittelbarere Nähe der neuen Trasse im Boden lag.

Dennoch schlossen Firmensprecher zunächst aus, dass die Explosion im Zusammenhang mit den Bauarbeiten stehen könnte. Am Tag nach der Explosion, als bereits die Reparaturarbeiten begannen und die Gasversorgung in den umliegenden Dörfern wieder sichergestellt wurde - in Gräveneck noch mit komprimiertem Gas in Flaschen -, rückte die Eon von ihrer ersten Aussage ab und räumte ein, dass doch die Bauarbeiten die Gasexplosion ausgelöst haben könnten. Der Gasversorger kündigte eine Informationsveranstaltung für die besorgten Bürger in Gräveneck an, um alle Fragen zu beantworten. In dieser Informationsveranstaltung am 6. September verdichteten sich die Indizien für die Annahme, dass Bauarbeiten an der parallel verlegten neuen Erdgas-Fernleitung sowie die großen Regenmengen der vergangenen Wochen zu Erdbewegungen führten, die den Leitungsbruch verursachten.

In einer Sitzung der Weinbacher Gemeindevertretung sagten die Vertreter des Energie-Riesen zu, auch die geologische und statische Sicherheit der bereits auf Grävenecker Seite verlegten Leitung am Aukopf zu prüfen.

Betriebsbereichsleiter Heinz Watzka und Projektleiter Achim Hilgenstock wiederholten ihre Aussage aus der Informationsveranstaltung, dass eine in der Zukunft nicht wieder zu erwartende Verkettung solcher Faktoren - starke Regenfälle, Hochwasser, die Grube für die neue Leitung sowie die zusätzliche Belastung durch den Aushub - zur Verformung und zum Bruch der alten Gasleitung und die dadurch ausgelöste Gasexplosion geführt habe.

Dehn-Messstreifen für die Sicherheit

In den folgenden Wochen wurde begonnen, den Unglückshang auf der Wirbelauer Seite zu sichern. Dazu wurde der gesamte Boden in diesem Bereich ausgetauscht und durch Schotter ersetzt. Außerdem wurde eine 100 Meter lange Bohrpfahlwand errichtet, die eine weitere Bewegung des Hanges und der Leitung unmöglich machen soll. Dazu wurden etwa acht Meter tiefe Löcher gebohrt und mit Beton ausgegossen. Die aus dem Boden ragenden Betonpfähle wurden mit Natursteinen verblendet.

Außerdem baute Eon Ruhrgas so genannte Dehn-Messstreifen sowohl an der alten als auch an der neu verlegten Gasleitung ein. Das Unternehmen entsprach damit nach anfänglichem Zögern der mehrfach geäußerten Forderung aus der Bevölkerung, diese Messstreifen nicht nur an der Unglücksstelle, sondern auch auf Grävenecker Seite einzubauen. Im Bereich der Unfallstelle und des Hanges auf Wirbelauer Seite sind sowohl auf der alten als auch auf der neuen Leitung Messstreifen installiert worden. Dazu wurden die Leitungen freigelegt und die Metallstreifen auf die Pipeline aufgeschweißt und verkabelt.

Nach Auskunft des damaligen Eon-Pressesprechers Helmut Roloff wurden auf der alten Leitung an der Kläranlage ein Kontrollstreifen und am "Aukopf", wo die Bebauung beginnt, zwei Messstreifen eingebaut. Die neue Leitung erhielt drei Streifen im Bereich der Kläranlage und vier Streifen im Bereich des "Aukopfes". Die alte, bei der Explosion zerborstene Leitung war bereits am 11. Oktober 2007 wieder in Betrieb genommen worden.