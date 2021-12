Ausschuss benennt die Weinbacher Ortslandwirte

Ein Ortslandwirt: Er ist erster Ansprechpartner in einer Kommune, wenn es um die Interessen der Bauern geht. Symbolfoto: Uwe Stotz

Jetzt teilen:

WEINBACH - Der Gebietsagrarausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Ortslandwirte für Weinbach und deren Stellvertreter benannt. Ortslandwirt in Blessenbach ist Thomas Weil, als seine Stellvertreterin fungiert Heike Mendel. Zuständig für Edelsberg ist Jürgen Lommel, Stellvertreterin Iris Schmidt. In Elkerhausen amtiert Frank Steinhauer, in Freienfels Sebastian Welcker und in Gräveneck Daniel Kunkler, Stellvertreter Jörg Schmidt. Ortslandwirt des Kernorts Weinbach ist Marco Hölz.

Die Amtszeit der neuen Ortslandwirte und der Stellvertreter umfasst die Jahre 2022 bis 2027.

Laut Gesetz wirken die Ortslandwirte "insbesondere in Angelegenheiten der Agrar- und Marktstruktur, der Landschaftspflege und des Grundstückverkehrs durch Beratung, Stellungnahme und Erteilung von Auskünften mit".