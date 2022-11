Axt-Alarm löst Polizeieinsatz in Elkerhausen aus

De Polizei rückte zur Kirmes aus. (© Carsten Rehder/dpa/Symbolbild)

Weinbach-Elkerhausen - Bei der Kirmes in Elkerhausen vergangene Woche hatte ein Mann einen Kirmesbesucher mit einer Axt gesehen. Die Polizei rückte aus.

Wie die Polizei auf Nachfrage von mittelhessen.de bestätigt, hatte ein Zeuge am Montag, 24. Oktober, die Beamten alarmiert, dass er auf seinem Nachhauseweg von einer Kirmesveranstaltung ein Mann gesehen habe, der eine Axt mit sich führe. Zuvor sei dieser Mann in Streitigkeiten auf dem Fest verwickelt gewesen und sei nun augenscheinlich auf dem Weg dorthin zurück, habe der Zeuge der Polizei gemeldet.

Daraufhin seien Kräfte der Polizei nach Elkerhausen ausgerückt und hätten die vom Zeugen beschriebene Person in einer der umliegenden Straße außerhalb des Kirmesgeländes gefunden. Sie sei zunächst von den Beamten in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen 25-Jährigen aus Blessenbach. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person konnten die Beamten allerdings keine Axt finden. Im Zuge einer näheren Befragung auf der Polizeistation Weilburg, konnten zudem keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer konkreten Bedrohungssituation festgestellt werden, wie die Polizei weiter mitteilt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige an einen nahen Verwandten übergeben.