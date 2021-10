"B3" jazzen und rocken den Kornspeicher

"B3" kommen am 30. Oktober nach Hasselbach. Foto: Eric Schütz

WEILBURG-HASSELBACH - Rockiger als Jazz, jazziger als Rock: Mit neuen Stücken und in Triobesetzung sind "B3" zurück auf Deutschlandtour. Am Samstag, 30. Oktober, tritt die Band auf dem Lindencult Kornspeicher in Hasselbach auf.

"Ausgetüftelte Arrangements, starke Melodien, jede Menge Groove und Spielfreude" versprechen "B3" allen Fans von Fusion-Bands wie "Steely Dan" und "Weather Report". Das Herz von "B3" ist Keyboarder, Komponist und Musikproduzent Andreas Hommelsheim.

Er spielte schon mit Alphonse Mouzon, John Lee und Gerry Brown, teilte die Bühne mit Kool & the Gang und arbeitete mit Stars wie Nena, Nina Hagen, Jan Delay, Smudo, Max Raabe, Ofrah Haza, Ute Lemper und Jennifer Rush. Als Musical Director der deutschen Fassung unzähliger Filmproduktionen arbeitete er beispielsweise mit Andrew Lloyd Webber und Hans Zimmer zusammen. Für "Der König der Löwen" erhielt er als Produzent des deutschen Original-Soundtracks die Goldene Schallplatte.

Gitarrist und Sänger der Band ist Ron Spielman, dessen markantes und virtuoses Spiel zwischen Blues, Rock, Jazz und Funk bei Fachpresse und Fans schon längst Kultstatus genieße. Spielman spielte bereits mit Tommy Emmanuel, Beth Hart, Bootsy Collins, der Chick Corea Electric Band, der Climax Blues Band sowie Johnny Guitar Watson und war Tour-Gitarrist von Andreas Kümmert, Flo Mega, Ivy Quainoo und vielen mehr.

Schlagzeuger Lutz Halfter studierte am Berklee College in Boston, arbeitete für zahlreiche Berliner Orchester und Theater und trommelte für Jocelyn B. Smith und Precious Wilson. Mit Hommelsheim teilt er bereits seit den 1970ern die Bühne.

Das Konzert findet am Samstag, den 30. Oktober auf dem Lindencult Kornspeicher in Weilburg-Hasselbach statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro.