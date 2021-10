Biere entdecken in steinaltem Gemäuer

Die Freienfelser Bierseminare finden in der rustikalen Atmosphäre des Palas der Burgruine statt. Foto: Förderverein Burgruine Freienfels

WEINBACH-FREIENFELS - Wer in historischem Ambiente dem Geschmack verschiedener Biersorten auf die Spur kommen will, der hat dazu im November in Freienfels gleich zweimal Gelegenheit: Der Förderverein zur Erhaltung der Burgruine Freienfels bietet zwei Bierseminare an, die im Palas der Burg stattfinden.

Die beiden Abendseminare finden am Samstag, 6. November, und am Freitag, 26. November, statt und beginnen jeweils um 19 Uhr. Markus Fohr, der Geschäftsführer der Lahnsteiner Brauerei, wird dabei die Gäste mitnehmen auf eine spannende Reise durch die Geschichte der Braukunst. Fohr, der Deutsche Meister der Biersommeliers 2018, erklärt dabei ausführlich die verschiedenen Biersorten.

Verkostet werden während des Seminars sechs in Lahnstein gebraute und zum Teil prämierte Biere der Brauerei. Vor dem Seminar können sich die Teilnehmer mit Weißwürsten und Brezeln stärken. Während und nach der Veranstaltung wird Bier der Lahnsteiner Brauerei ausgeschenkt. Die Gebühr für die Teilnahme beträgt 30 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind die im Seminar verköstigten Biere sowie das Essen.

Interessenten können sich unter info@freienfelser-ritterspiele.de zu einem der Bierseminare anmelden.