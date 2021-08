Blessenbacher wehren sich gegen weitere Windräder

Am Donnerstag, 19. August, findet im Dorfgemeinschaftshaus Blessenbach (Zum Grund 10) eine Informationsveranstaltung zur geplanten Erweiterung des Windparks auf dem Stollberg bei Blessenbach statt.

Der Infoabend beginnt um 19 UhrVeranstalter ist die Altus AGDas Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe hat die Erweiterung des bestehenden Windparks um vier weitere Windkraftanlagen bereits geplant und will diese Pläne auf dem Stollberg nun umsetzen.

Auf Wunsch von Bürgern hatte die Gemeinde Weinbach sich um das Zustandekommen dieser Informationsveranstaltung gekümmert und das Unternehmen gebeten, dort den Bürgern seine Pläne genauer zu erläutern.

Aus Hygienegründen in Zusammenhang mit Corona gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen. Notwendig ist eine vorherige Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung unter Angaben der Kontaktdaten, möglichst per E-Mail an info@weinbach.de.