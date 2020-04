Brand in Weinbach: Familie mit vier Kindern verliert durch Feuer Hab und Gut

Zwar war das Feuer in diesem Wohnhaus in Weinbach schnell unter Kontrolle, bewohnbar ist es nach ersten Einschätzungen jedoch nicht mehr. Foto: Jörg Lösing

Weinbach (anmü). Um 14.12 Uhr am Donnerstag ist der Alarm bei der Weinbacher Feuerwehr eingegangen: In der Elkerhäuser Straße ist in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Den Brand gemeldet hatte der Hausbesitzer.

Glücklicherweise hielt sich beim Ausbruch des Feuers niemand im Haus auf. Einsatzkräfte der Weinbacher und Weilburger Feuerwehr hatten den Brand nach zwei Stunden gelöscht. Das Haus sei allerdings nicht mehr bewohnbar. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohnhäuser war unwahrscheinlich, da das Haus auf der Rückseite keine Fenster hat. Zur Schadenshöhe gab es am Donnerstag zunächst keine Angaben. "Eine Begehung des Hauses ist wegen hoher Temperaturen und Brandgasen noch nicht möglich", informierte Biermaß. Das Obergeschoss des Hauses ist fast komplett ausgebrannt. Eine sechsköpfige Familie, die in diesem Haus gewohnt hatte, sei noch am Donnerstag in einem Privathaushalt untergebracht worden. Gemeindebrandinspektor und Einsatzleiter Mario Biermaß vermutet, dass die Brandursache ein Stromverteiler im ersten Obergeschoss des Hauses war.

Der Arzt Jens Eisenstein und Bürgermeister Jörg Lösing (parteilos) weisen auf die Familie und ihre vier Kinder hin, die ihr Hab und Gut bei dem Brand verloren hätten. Finanzielle Hilfen nimmt die Gemeindekasse Weinbach entgegen, das Rathaus informiert unter 0 64 71-9 43 00.