Britta Löhr will Bürgermeisterin in Weinbach werden

Britta Löhr aus Fürfurt will neue Bürgermeisterin in Weinbach werden. Foto: Birgit Schmidt.

Weinbach (red/mark). Britta Löhr aus Fürfurt möchte Bürgermeisterin in Weinbach werden. Ihre Bewerbung als parteiunabhängige Kandidatin hat sie Anfang Juli im Rathaus abgegeben.

Die 52-Jährige wurde zwar in Mainz geboren, aufgewachsen ist sie aber in Fürfurt. Seit 26 Jahren ist Britta Löhr mit dem Elkerhäuser Markus Löhr verheiratet.

In Weinbach hat sie die Grundschule besucht. An der Limburger Adolf-Reichwein-Schule das Abitur und ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim kommunalen Gebietsrechenzentrum in Gießen absolviert. Daran schloss sie ein Studium an der Verwaltungsfachhochschule - mit dem Abschluss zur Diplom-Verwaltungswirtin - an.

"Seit dem 1. Oktober 1993 bin ich Beamtin im Regierungspräsidium Gießen", berichtet die 52-Jährige. "Zu meinen beruflichen Stationen zählen vor allem Bereiche der öffentlichen Ordnung, des Arbeitsschutzes, der Finanzen und Organisation." In ihrer jetzigen Funktion als Gleichstellungsbeauftragte sei sie als Teil der Behördenleitung Ansprechpartnerin für alle Beschäftigte des Regierungspräsidiums (RP) in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten, beschreibt Britta Löhr: "Mithilfe von Empathie und diplomatischem Geschick konnte ich mich auch in Führungsverantwortung und in der Gremienarbeit behaupten."

Ihr Motto laute: "Mein Leben muss stets in Bewegung bleiben, um Dinge zu tun, die mich erfüllen. Lebenslanges Lernen ist für mich ein Muss, denn Stillstand bedeutet Rückschritt."

Gleichstellungsbeauftragte beim RP in Gießen

Dementsprechend habe sie im Alter von mehr als 50 Jahren berufsbegleitend ein Masterstudium an der Hochschule Koblenz im "Human Ressource Management" (Personalwesen) absolviert und gerade erfolgreich abgeschlossen. Ihre Freizeit verbringe sie gern mit der Familie, mit Hund Skeena, beim Sport und auf Reisen. Zudem ist sie seit vielen Jahren Mitglied im Sportschützenverein und Tennisclub in Weinbach.

Auch das Amt der Küsterin in der evangelischen Kirchengemeinde Fürfurt - in Verbindung mit der Leitung des Kindergottesdienstes - hat Britta Löhr übernommen, welches sie mehr als 15 Jahre ausgeübt habe. Sie ist auch als Kirchenvorstandsmitglied in der evangelischen Kirchengemeinde Elkerhausen/Fürfurt tätig gewesen.

"Die Gemeinde Weinbach unterstütze ich gern als Wahlvorsteherin", sagt die Bürgermeisterkandidatin. "Auch dienstlich war mir das Ehrenamt immer wichtig, sodass ich nach meiner Ausbildung zur Frauenbeauftragten bestellt und anschließend in die Personalvertretung gewählt wurde." Seit 2005 ist sie Mitglied im Katastrophenschutzstab des RP.

Lebensqualität und Kinderbetreuung im Fokus

Ihr liege die Zukunft ihrer Heimatgemeinde am Herzen. "Ich bin eine Visionärin und Macherin", beschreibt sich die 52-Jährige. "Ich möchte meiner Gemeinde etwas zurückgeben." Mit den Bürgern gemeinsam wolle sie die Gemeinde lebens- und liebenswerter machen, unter anderem mit der Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, mit qualitativen Kinderbetreuungsmöglichkeiten und mit einer bedarfsorientierten und verantwortungsbewussten Personalpolitik.