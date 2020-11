Britta Löhr wird Bürgermeisterin in Weinbach

Die Weinbacher haben am Sonntag entschieden: Britta Löhr ist ihre neue Bürgermeisterin.Mit 1165 Stimmen, also 57,02 Prozent, hat die parteiunabhängige Kandidatin aus Fürfurt ihren Mitkonkurrenten abgehängt. Till Boger, der ebenfalls parteiunabhängig angetreten ist, verbucht 878 Stimmen, das sind 42,98 Prozent, für sich. Die Wahlbeteiligung beträgt 57,94 Prozent. Bei der Direktwahl am 8. November waren es noch 61,6 Prozent.