Camping in Limburg-Weilburg: Ungewissheit setzt Betreibern zu

Wenn die Runkeler Tipis in diesem Jahr wieder aufgebaut werden, dann wahrscheinlich mit größerem Abstand zueinander. Betreiberin Brandenburger weiß derzeit nicht, auf was sie sich einstellen muss. Konzepte sind jedenfalls da. Foto: Kerstin Kaminsky
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VERBAND RECHNET MIT MEHR NACHFRAGE
Infolge der
Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie könnten auf Campingplätzen bundesweit mehr Buchungsanfragen zukommen. Besonders für die Hauptferienmonate Juli und August rechnet der Bundesverband der Campingwirtschaft mit einer steigenden Nachfrage, teilt der Verband auf tagesschau.de mit.
Geschäftsführer Christian Günther rät daher, frühzeitig zu buchen und, wenn möglich, auch außerhalb der Haupturlaubszeit zu verreisen. Leichte Preissteigerungen auf den Campingplätzen seien wegen der Kosten für Schutzmaßnahmen nicht auszuschließen, heißt es auf tagesschau.de weiter.
Bereits jetzt verzeichnet der Deutsche Tourismusverband (DTV)
mehr Nachfragen für Ferienhäuser und -wohnungenDie Anfragen könnten angesichts möglicher Lockerungen für den Reiseverkehr innerhalb Deutschlands weiter zunehmen, heißt es auf tagesschau.de. "Wir gehen davon aus, dass die Menschen nach dieser schwierigen Zeit dieses wiedergewonnene Stück Freiheit nutzen wollen", so DTV-Geschäftsführer Norbert Kunz.
Weitere Infos, auch zur
Situation in den einzelnen Bundesländern, gibt es im Internet: https://www.bvcd.de.
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