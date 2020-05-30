Samstag, 30.05.2020 - 08:00
4 min
Der Fliegenfischer aus Elkerhausen
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
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ZUR PERSON
Name: Andreas Funk
Wohnort: Elkerhausen
Alter: 32 Jahre
Beruf: Key-Account-Manager in der Elektrotechnikbranche
Familienstand: ledig
Hobbys: Fliegenfischen, Kraftsport
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