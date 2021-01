Der Nervenkitzel fährt immer mit

Mountainbike-Profi Roland Stauder hat den Stoneman ins Leben gerufen. Dabei gilt es, eine Strecke - von 115 bis 310 Kilometern und von 3700 bis 5400 Höhenmetern - zu bewältigen.

Die Strecke ist mit Steinmännchen markiertMan kann an verschiedenen Ausgabestellen in den Stoneman einsteigen; an Checkpoints stempelt man eine Karte ab. Die Stempelstellen sind nicht mit der Seilbahn erreichbar.

Jeder, der die Herausforderung in ein (gold), zwei (silber) oder drei (bronze) Tagen schafft, wird auf der Homepage als Finisher eingetragen und kann eine Trophäe, die Stauder kreiert hat, bekommen. Die Teilnehmer bekommen also einen Stein von dem Felsen, den sie bezwungen haben.

Es gibt den Stoneman für Mountainbiker, Rennradfahrer, Bergläufer, Wanderer und für Kinder