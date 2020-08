Die Ritterspiele in Freienfels fallen auch im Jahr 2021 aus

Der Förderverein zur Erhaltung der Burgruine Freienfels sucht dringend freiwillige volljährige HelferDie wichtigste Voraussetzung ist, dass man mit Herzblut dabei sein sollte und sich mit dem Verein identifiziert. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter helfer@freienfelser-ritterspiele.de .

Am Samstag, 5. September, treffen sich die Mitglieder zu einem Arbeitseinsatz auf der Burg mit gemütlichem Beisammensein abends. Am Sonntag, 6. September, 11 Uhr, wird der Museumsraum in der Burg eröffnet.