Die Ritterspiele in Freienfels stehen vor Veränderungen

Die Ritterspiele in Freienfels stehen wohl vor einer Neuausrichtung. Archivfoto: Margit Bach
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FÖRDERVEREIN SUCHT FREIWILLIGE HELFER
Der Förderverein zur Erhaltung der Burgruine Freienfels sucht dringend
freiwillige volljährige HelferDie größte Voraussetzung ist, dass man mit Herzblut dabei sein sollte und sich mit dem Verein identifiziert.
"An der Burg gibt es immer viel zu tun", beschreibt Benjamin Masuch, der stellvertretende Schriftführer. "Spaß an der Arbeit ist Voraussetzung." Über das Jahr verteilt, kann man sich beim Rasen mähen, Streichen oder sonstigen handwerklichen Tätigkeiten einbringen.
Vor den Ritterspielen
wächst das PensumEtwa vier bis sechs Wochenenden vorher müssen zum Beispiel die Burg in Ordnung gebracht, Kabel- und Wasserleitungen gelegt, Plakate gehängt, Flyer verteilt und Tribünen aufgebaut werden.
An dem Ritterspiel-Wochenende selbst bedarf es noch zudem Freiwillige für die Kassendienste. Alle Helfer müssen
mittelalterliche Gewandung tragen.
Der Lohn für alle ist der freie Eintritt für die Spiele. "Wir möchten aber auch den Helferabend wieder einführen", sagt Benjamin Masuch. "Zudem sind wir eine
tolle Gemeinschaft und ein gutes Team."
Wer mitmachen möchte, meldet sich unter
helfer@freienfelser-ritterspiele.de.
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