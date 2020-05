Die Weinbacher Kirche hat im Laufe der Jahrhunderte einiges erlebt

Am Pfingstmontag 1970 wird die sanierte Weinbacher Kirche eingeweiht. Das Gebäude hat einiges an Geschichte erlebt. Foto: Ulrich Mengel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WeinbachNach langen und gründlichen Erneuerungsarbeiten öffneten sich die Türen der evangelischen Kirche in Weinbach am Pfingstmontag 1970 erstmals wieder zu einem festlichen Gottesdienst. Dieser Tag, der 19. Mai 1970, erhielt zudem durch die Anwesenheit des Kirchenpräsidenten Helmut Hild noch eine besondere Bedeutung. Er war in seinen Geburtsort gekommen, um die erste Predigt in der renovierten Kirche zu halten.

Der Kirchenpräsident stellte zu Beginn seiner Predigt fest, dass es ein besonderer Tag auch für ihn sei, die erste Predigt in der neu gestalteten Kirche zu halten. Er werde an die Zeit erinnert, da er in dieser Kirche als Junge Gottesdienste besuchte und sein Vater hier als Pfarrer wirkte. Damals sei das Gotteshaus zum letzten Male renoviert worden.

Der Weilburger Dekan Eduard Wunderlich beglückwünschte in seiner Ansprache die Weinbacher Gemeinde, dass sie sich nach langer Zeit in ihrem Gotteshaus versammeln könne. Der Dekan dankte allen, die zur Vollendung des Werkes beitrugen. Es habe bei den Arbeiten auch nicht an Überraschungen gefehlt, da man überpinselte Decken- und Wandmalereien entdeckte, die sorgfältig erneuert wurden.

AUCH DIE ZIVILGEMEINDE BETEILIGT SICH AN DER SANIERUNG 1966 wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Die Stollenhohlräume wurden mit Pressmörtel verfüllt. Ringanker und Stahlbetonklammern wurden angebracht, damit das Gemäuer wieder zusammengefügt werden konnte. Der Chorraum war vom Schiff abgerissen, sodass er unterfangen werden musste. Der Turm musste verstärkt werden und auch das Dach wurde neu verschiefert. Das gesamte Gestühl wurde auch noch erneuert und eine Warmluftheizung wurde eingebaut. Die Hauptlast der Kosten trug die LandeskircheAber auch die Zivilgemeinde beteiligte sich nicht unerheblich.

Karl Schomburg arbeitet die Geschichte der Kirche auf

Anlass für die umfangreichen Erneuerungsarbeiten, wie es Architekt Kissel erläuterte, seien Risse in dem Gemäuer der Kirche gewesen. Diese seien durch Luftschutzstollen verursacht worden, die sich unter der Kirche kreuzten.

Die gründliche Instandsetzung der Kirche nahm der Weinbacher Lehrer Karl Schomburg zum Anlass, sich in einem Artikel, der am 30. Mai 1970 im Weilburger Tageblatt erschienen war, mit der Geschichte der Kirche zu beschäftigen. Danach wurde das jetzt renovierte Kirchenschiff 1728 durch den evangelischen Prediger J.E. Eichler eingeweiht. Vorausgegangen war im Jahre 1725 der Einsturz des Turmes. Als Ursache dafür nahm man an, dass die 1649 bei Rincker in Sinn gegossene Glocke mit einem Gewicht von 280 Kilogramm zu schwer war. Der Glocken- und Dachstuhl mit dem zierlichen welschen Häubchen hatte auf Dauer den Belastungen nicht standgehalten. Der Schaden, der am Kirchenschiff entstanden war, war so ernst, dass ein Neubau geplant werden musste. Der gotische Chor blieb zum Glück erhalten. Am ersten Adventssonntag 1728 konnte Pfarrer Eichler die Einweihungsworte sprechen. Er wurde 1754 unter der Kanzel bestattet. Als in den unruhigen Zeiten der Koalitionskriege (1792 - 1815) beim Durchzug von Truppen ein französischer Marketender das schwarze Altartuch mitgehen ließ, entschloss sich die Kirchengemeinde 1807, den schlichten Mauerstein des Altars durch schwarzen Marmor aus Gaudernbach zu ersetzen. Dieser wurde im Weilburger Zuchthaus (1807 oder 1809) in Auftrag gegeben und für 42 Gulden erworben. Außerdem erhielten die Kirche und auch die Sakristei sichere, schwere Schlösser.

Am 20. November 1890 wurde die gründlich überholte Orgel eingeweiht. Das Jahr ihrer Anschaffung war allerdings nicht mehr zu erkunden. Die Reparatur kostete damals 600 Goldmark. Diese Summe wurde in drei Raten gezahlt. Die Erste zahlte die Kirchengemeinde, die Zweite und auch die Dritte die Zivilgemeinde. 1938 erfolgte der Einbau eines neuen Pfeifenwerkes durch die Orgelbaufirma Weigle aus Echterdingen. Die Orgel wurde dann in den Jahren 1968 - 1970 durch die Werkstatt Hardt in Möttau restauriert.

Der 29. Juni 1916 war ein besonders trauriger Tag für die Kirchengemeinde, denn die Fortdauer des Krieges bedingte, dass die Kirchenglocken beschlagnahmt wurden. So konnte die Bevölkerung das Abschiedsgeläut aller Glocken noch einmal hören. Danach sollten die Glocken von Zimmerleuten an einem Flaschenzug vom Turm geholt werden. Die Abgabe war auf den 1. Juli festgesetzt.

Die älteste Glocke von 1648 durfte verschont bleiben. Doch die große und auch die kleinere Glocke, die erst 1908 neu angeschafft worden war, wurden aus dem Glockenstuhl geholt. Auf der Gemeindewaage stellte man das Gewicht beider Glocken fest: 280 und 173 Kilogramm. An der Bahnrampe in Freienfels wurden sie auf ihrer letzten Fahrt zum Glockenfriedhof verladen. Zurück blieb die Mittagsglocke, die mit der Uhr verbunden, nun allein den Dienst übernahm. Die Orgelpfeifen blieben wie durch ein Wunder erhalten.

Nur die Mittagsglocke bleibt zunächst in Weinbach zurück

Zwei Jahre nach Kriegsende, am 12. Dezember 1920, wurden die beiden von Rinker in Sinn gegossenen neuen Stahlglocken eingeweiht. Diese Glocken und auch die neue Turmuhr von 1921 sorgten für die an Pünktlichkeit und an einen geregelten Tagesablauf gewöhnten Einwohner Weinbachs. Auch das Acht- und Elfuhrläuten wurde wieder streng eingehalten. So konnten die drei Glocken, die Bronzeglocke von 1648 und die beiden etwas stumpfen, neuen Stahlglocken in der Zwischenkriegszeit gemeinsam erklingen.

1938 erhielt die Kirchengemeinde eine Weigle-Orgel aus Echterdingen. Das elektrische Werk mit den drei Manualen kostete 5000 Reichsmark. Doch die Freude über die neue Orgel war nicht ganz ungetrübt. Am gleichen Tag mit dem Erklingen des herrlichen Orgelwerks mischten sich die im Kirchturm untergebrachten elektrischen Sirenen für Feuer- und Fliegeralarm mit ihren Schauertönen ebenfalls ein.

Im letzten Krieg wurde auch die "dreihundertjährige Glocke" nicht verschont. Sie wurde abtransportiert. Im Hamburger Hafen - dem großen Glockenfriedhof - vergaß man sie jedoch. Scheinbar war ihr Opfer nicht mehr zeitgemäß. Sie gelangte unversehrt nach Weinbach zurück.