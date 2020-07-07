Diebesgut taucht im Internet auf

Nach dem Einbruch in einen Reitstall in Edelsberg tauchen Teile der gestohlenen Gegenstände auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder auf. Dort erkennt die Besitzerin unter anderem ihren Sattel wieder. Symbolfoto: Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa
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