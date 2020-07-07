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Dienstag, 07.07.2020 - 13:03
2 min

Diebesgut taucht im Internet auf

Nach dem Einbruch in einen Reitstall in Edelsberg tauchen Teile der gestohlenen Gegenstände auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder auf. Jetzt hat das Weilburger Amtsgericht den Fall verhandelt.

Von Andreas E. Müller
Nach dem Einbruch in einen Reitstall in Edelsberg tauchen Teile der gestohlenen Gegenstände auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder auf. Dort erkennt die Besitzerin unter anderem ihren Sattel wieder. Symbolfoto: Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Nach dem Einbruch in einen Reitstall in Edelsberg tauchen Teile der gestohlenen Gegenstände auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder auf. Dort erkennt die Besitzerin unter anderem ihren Sattel wieder. Symbolfoto: Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

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