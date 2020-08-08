Dieter Kühmichel hilft Menschen mit Herz- und Schlafproblemen

Das ehrenamtliche Engagement ist ihm wichtig: Dieter Kühmichel ist unter anderem Beauftragter der Deutschen Herzstiftung und Berater von Schlafapnoe-Betroffenen. Foto: Agathe Markiewicz
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DEUTSCHE HERZSTIFTUNG
Die Deutsche Herzstiftung ist Deutschlands größte
Patientenorganisation auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-KrankheitenZu ihren Aufgaben gehört es, Herzpatienten über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Behandlungsmethoden und Möglichkeiten der Krankheitsvorbeugung aufzuklären und die Forschung zu fördern. Der Verein mit Sitz in Frankfurt/Main wurde 1979 gegründet und hat mehr als 100 000 Mitglieder. Schirmherrin ist Barbara Genscher. Jeder kann Mitglied werden. Infos: www.herzstiftung.de.
Klaus Unkelbach leitet die Selbsthilfegruppe Herz Weilburg/Limburg. Begleitet wird die Gruppe von Dr. Michael Seng, Kardiologe im Weilburger Krankenhaus. E-Mail: SHG.herz.weilburg@web.de.
Sebastian Laux leitet die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe Limburg/Weilburg. Begleitet wird die Gruppe von der technischen Somnologin und Anwendungsberaterin, Heike Hein und Dr. Ruth Kittler, Merenberg. E-Mail: SHG.Schlafapnoe.LM@googlemail.com.
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