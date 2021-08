Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER-LANGENBACH - Weilmünster-Langenbach (red). Durch einen unbekannten Täter wurden im Verlauf des Samstags an einem geparkten Toyota Aygo in der Straße "Hinter den Gärten" in Langenbach die Beifahrerscheibe eingeschlagen und Fahrzeugdokumente aus dem Handschuhfach gestohlen. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.