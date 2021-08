Ehrung für sieben verdiente Genossen

Jetzt teilen:

WEINBACH - Langjährige und verdienstvolle Parteimitglieder hat die SPD Weinbach bei einem Treffen gewürdigt.

Der Unterbezirksvorsitzende Tobias Eckert und der Fraktionsvorsitzende Friedhelm Ketter ehrten Thomas Appl, Peter Hoffmann und Udo Schulz, die jeweils 25 Jahre der SPD Weinbach angehören. Volker Gerike ist 40 Jahre in den Reihen der Weinbacher Genossen, 50 Jahre prägten Ute Piske, Norbert Hild und Eberhard Mehl die sozialdemokratische Politik vor Ort. "Beim Blick auf Gegenwart und Zukunft sollte man auch zurückschauen und denjenigen danken, die in der Vergangenheit zur Entwicklung unseres demokratischen Gemeinwesens und hier insbesondere auf kommunaler Ebene beigetragen haben", so der Ortsvereinsvorsitzende und Altbürgermeister Reinhold Ketter.

So waren und sind viele der Geehrten in den kommunalen Gremien in der Gemeinde als auch im Kreis ehrenamtlich tätig, wobei Norbert Hild fast vier Jahrzehnte, durchgehend von März 1981 bis April 2021, ehrenamtlich für und in der Gemeinde tätig war, Thomas Appl als Vorsitzender der Gemeindevertretung und jetzt als 1. Beigeordneter.

Bundestagskandidatin Alicia Bokler stellte sich und das Programm der SPD zur Bundestagswahl vor, wobei sie ihre persönlichen Schwerpunkte hervorhob. Faire Löhne und gute Arbeitsplätze seien zwingend, ebenso ein stabiles Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sowie die Einbeziehung von weiteren Berufsgruppen in die gesetzliche Rentenversicherung.

Fotos Die Geehrten freuten sich mit SPD-Vertretern über die Würdigung (v.l.): Ute Piske, Norbert Jung, Eberhard Mehl, Tobias Eckert, Thomas Appl, Norbert Hild, Reinhold Ketter, Alicia Bokler, Peter Hoffmann und Friedhelm Ketter. Foto: Mathias Krämer 2

Im Rückblick auf das Unwettergeschehen in der Eifel mit seinen tragischen Auswirkungen hob sie die existenzielle Wichtigkeit des Klimaschutzes vor. Dieser müsse sozial gerecht umgesetzt werden, maßvoll, unter Beachtung der Belange von Wirtschaft und Arbeitnehmern.

In der anschließenden Diskussion wurden unter anderem die Themen ÖPNV und Wohnungsbau besprochen - hier müssten alternative Angebote gemacht werden. Thema war auch die Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinde, wobei diese laut Eckert in erster Linie Landessache sei.