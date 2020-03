Ein Brand, eine Wahl und viele Fragen

Andreas Zwengel lebt mit seiner Frau in Griesheim bei Darmstadt. Er wurde 1969 im Weilburger Krankenhaus geboren und wuchs in Weinbach auf. Nachdem er fast zwanzig Jahre als Lehrer an einer Förderschule gearbeitet hat, widmet er sich inzwischen komplett dem Schreiben. In "Zucker im Tank" setzt er seiner Heimat ein liebenswertes Denkmal.

Weitere Informationen unter www.andreas-zwengel.de.