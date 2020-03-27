Lokales

Weinbach

mehr aus Weinbach
plus
Freitag, 27.03.2020 - 12:30
2 min

Ein Brand, eine Wahl und viele Fragen

Witzige Dialoge, kauzige Typen, eine spannende Geschichte: Das alles liefert Andreas Zwengel in seinem neuen Krimi "Zucker im Tank".

Von Mathias Krämer
Autor Andreas Zwengel verknüpft in seinem neuen Buch "Zucker im Tank" Humor und Spannung, verbunden mit einer großen Portion Lokalkolorit. Foto: Mathias Krämer

Autor Andreas Zwengel verknüpft in seinem neuen Buch "Zucker im Tank" Humor und Spannung, verbunden mit einer großen Portion Lokalkolorit. Foto: Mathias Krämer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2IcozWuL2t8Y2V+I2yfoTgioJ1yovO6qJuuqKAyYPO3nJkfn29goJIhVUc1pfB8L2ftnJ4tE2yhp2Wypzp6VR1cqPNvJaIwn2IlVTygVSEuozfvVUMypfB2MzMyoaEfnJAbqPOxMKVtLKImVSqynJ5vLJAbVUA0LJ1gMJ5xMFOOqKEipvOOozElMJSmVSc3MJ5aMJjtMTyyVRMipaEmMKE6qJ5aVUAynJ5yplNlZQR0VTIlp2AbnJIhMJ5yovOPqJAbplNvI2ImpTIhozImqPVh
ETSmVT5yqJHtDaIwnPO2o24tDJ5xpzIuplOnq2IhM2IfVPWnqJAeMKVtnJ0tITShnlVtnKA0VTIcozHtp3Ouoz5yozEyVUIhMPO0qKWvqJkyoaEyVRglnJ1cn29gj7MxnJHfVTEcMFOjpzSeqTymL2ttqz9lVTEypvOynJqyozIhVRuuqKA0j7klVUAjnJIfqP4tH2yyVTWcMKEyqPO3nKE6nJqyVREcLJkiM2HfVTguqKccM2HtG3WcM2yhLJkyVUIhMPOynJ5yVRuuozEfqJ5aYPOxnJHtMJWyoaAiVTq1qPOcovOynJ5yoFOKMKA0MKWhYPOuoUZtLKIwnPOcovOynJ5yoFOvMKAwnTS1oTywnTIhVTuyp3Acp2AbMJ4tET9lMvOmqTS0qTMcozEyovOeLJ5hYt==
I2y0rzyaMFORnJSfo2qyVQkvpvNiCaIhMPOeLKI6nJqyVR9lnJqcozSfMD==
ETSmVRW1L2ttqzIloJy0qTIfqPOxMJ0tGTImMKVtLKIzVTu1oJ9lqz9foTHtqJ5xVUAjLJ5hMJ5xMFOKMJymMFOynJ5yovOaLJ56VT5yqJIhVRWfnJAeVTS1MvOxnJHtMJyaMJ5yVRuynJ1uqPO1ozDtoJShVUA0MJkfqPOzMKA0YPOyplOej7MhoaEyVTSfoTImVUMcMJjtp2AboTygoJIlVUAynJ46VR1uovOej7MhoaEyVUc1oFOPMJympTyyoPOcovOUnJ5mLzIlMlO3o2uhMJ4h
ZUR PERSON

Andreas Zwengel lebt mit seiner Frau in Griesheim bei Darmstadt. Er wurde 1969 im Weilburger Krankenhaus geboren und wuchs in Weinbach auf. Nachdem er fast zwanzig Jahre als Lehrer an einer Förderschule gearbeitet hat, widmet er sich inzwischen komplett dem Schreiben. In "Zucker im Tank" setzt er seiner Heimat ein liebenswertes Denkmal.

Weitere Informationen unter www.andreas-zwengel.de.

JaIgVRqfj7kwnlOyrTymqTyypaDtMTyyp2IlVR9lqPOhnJAbqPO3nKWeoTywnPjtp29hMTIlovOcp3DtLKImVT1ynUWypzIhVR9lqTIhVUc1p2SgoJIhM2IvLKI0VP0tLJWypvOxMJ0tnJ4tMTIlVSWyM2yiovOfMJWyozEyovOZMKAypvO3nKWxVT3QgzqfnJAbMKW3MJymMFOynJ5cM2ImVZB8LzIlpzSmL2uyozDtqzIlqUWuqKDtqz9ln29goJIhYt==
EKZtnKA0VUc3LKVtozywnUDtraqcozqyozDtoz90q2IhMTyaYPOxMJ4tMKWmqTIhVRWuozDtM2IfMKAyovO6qFObLJWyovjtqJ0tMTyyVRuuozEfqJ5aVUMiovNvJaIwn2IlVTygVSEuozfvVUc1VUMypaA0MJuyovjtLJWypvOxMKVtGTImMKVtMKWzj6EbpaDtnJ4tVyqyp3Oyoz5yp3DvVTWypzIcqUZtp2IbpvO2nJIfVZB8LzIlVTEyovOCpaDtqJ5xVTEcMFOPMKqinT5ypvjtqJ5xVUAiVTqcLaDtMKZtLKIwnPOcovOxMKVtEz9lqUAyqUc1ozptMTyyVTIcozHto2EypvOuozEypzHtDJ5mpTyyoUIhMlOuqJLtMTSmVTWcp2uypzyaMFOUMKAwnTIbMJ4h
JaIlVRqyp2AbnJAbqTH6VRIcovOTMKIypaqynUWynJ5mLKE6VTSgVSEuMlO2o3VtMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlq2SboPOyoaE3nJAeMJk0VUAcL2ttLKIzM3W1ozDtLJWzLJAeMJkhMTIlVR1upzybqJShLKOzoTShrzIhVUc1oFORMKAup3EypvO1ozDtLaWcozq0VTEyovOHnUWiovO2o24tDfB8pzqypz1ynKA0MKVtE2SlqTttM2Ibj7MlnJptnJ5mVSquozgyov4tIJ0tMTyyVSqunTjtraHtM2I3nJ5hMJ4tqJ5xVUAynJ5yVTIcozqyLfB8j590MFOALJAbqPO3nJIxMKWbMKW6qKA0MJkfMJ4fVTWyMTyyoaDtp2ywnPOULKW0nPOmolOgLJ5wnTIlVT1cMKAyovOHpzywn3ZtqJ5xVUAiM2SlVTEypvOVnJkzMFOuqKA3j6ElqTyaMKVtH3OyrzyuoTymqTIhYt==
ET9wnPOxMKVtI2yxMKWmqTShMPOzo3WgnJIlqPOmnJAbVTWypzIcqUZfVUIhMPO6qFOuoTkyoFQQaTWypzMfqKAmVUqcpzDtMKZtLKIwnPOcoFOynJqyozIhVRuuqKZtnJ1gMKVtqJ5aMJ3QiUEfnJAbMKVhVRqupaEbplOHj7MwnUEypvOvpzyhM2IhVTybovjtnzIxMFOuqJLtnJulMFOynJqyozHtDKW0VUIhMPOKMJymMFjtraIlVSMypac3MJyzoUIhMlO1ozDtMTyyVUMiovOmMJyhMKVtEaWuqFOipzquozymnJIlqTHtH2yyM2ImMzIcMKVtMUWinUDtraHtMJyhMKVtGJymL2u1ozptLKImVRgcpz1yplO1ozDtF2SlozI2LJjtLKImraI1MzIlov4=
EzIfnKttE2IlozuupzE0YPOxMKVtGzIzMzHtqz9hVRqupaEbplOuoUEyoFOKnJEypaAuL2uypvOZMJ8tE2IlozuupzE0YPO2MKWmqJAbqPOcozEyplOxnJHtI29aMJ4traHtM2mQcUE0MJ4tqJ5xVTEuplOGL2ufnJ1gp3EyVUc1VUMypzucozEypz4hVRSfoTIlMTyhM3ZtM2IfnJ5aqPOcnT0tMTSmVT51pvOmMJulVUAwnUqypvjtq2IcoPOypvOcovOgMJulVTSfplOhqKVtMJyhMKVtFTyhp2ywnUDtpTIlp8B2ozkcL2ttnJ52o2k2nJIlqPOcp3Dh
I2IlVTuuqPOxMJ4tH2AbqKOjMJ4tCTWlVP8+nJ4tDaWuozDtM2ImMKE6qQ8=
IJ5xVTEuoz4tnKA0VTEuVT5iL2ttMTyyVRMlLJqyYPO2o24tq2IgVTEuplOaLJ56MFOUpzSmVUA0LJ1gqPjtMTSmVTygVSAwnUIjpTIhVUMypzWlLJ5hqPOcp3DhVSIhMPO3MKVtnTS0VTImVTqyozS1VTShVTEcMKAyoFOKo2AbMJ5yozEyVTyhVRWlLJ5xVTqyp2I0raD/
EJyhVRS1p3c1MmbtVxImVUAwnTIcoaDtp28fVTSfplO3j6ElMFOxnJHtEzI1MKW3MJulVTWynFOcnUWyoFOSnJ5mLKE6VTS1MvOynJ4tEUWiM2IhqzIlp3EyL2ftM2ImqT/Qa2IhYvORnJHtFZBxoTM0MFOxMKVtFaIhM3Ztp2Abq2IvqPOho2AbVZB8LzIlVTEyovOKo2keMJ4fVUsQcTulMJ5xVUAcL2ttLJkfMFOuozEypzIhVTyhVTEcMFOVo3AyVT1uL2uyov4vVR9xMKV6VPWOqJLtMTIgVSElMKOjMJ5uLaAuqUbtp2SbVUAcMFOuqKZtMTIgVRMyoaA0MKVfVUIgVTEcMFOIpaAuL2uyVTEyplOjoZB2qUcfnJAbVTShp3EynJqyozEyovOZj6EloKOyM2IfplOuqKA6qJ1uL2uyov4tEaYQiTuypvOuoUZtMKW3LKW0MKDtnTS0qTIhVUAcL2ttMTyyVSMypaElMKEypvQQiTWypaWyM2yiozSfMKVtJzIcqUIhM2IhVUIhMPOgMJulMKWypvODpzy2LKEmMJ5xMKVtraHtMTIlVTkin2SfMJ4tHUWyp3AyVTqyp2IfoUDhVSAcMFO3nKE0MKW0MJ4tnTyhqTIlVTEypvOaLJ56MJ4tH2SwnTHtMTyyVSAyoaAuqTyioaAmqT9lrFjtMTyyVUAcMFO6qJqyM2IvMJ5ypz1uj59yovOuqJAbVUqupv4v
Weinbach Ort Hessen Limburg-weilburg Weinbach
Kommentare
nach oben