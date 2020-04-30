Ein Mai ohne Ritterspiele in Freienfels

Der Festplatz in Freienfels bleibt verwaist: Wo sonst Anfang Mai die Ritter kämpfen und die Zuschauer erfreuen, herrscht in diesem Jahr Leere. Archivfoto: Margit Bach
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