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Donnerstag, 30.04.2020 - 12:13
2 min

Ein Mai ohne Ritterspiele in Freienfels

Es ist da, das erste Maiwochenende. Seit Jahren verbringen es normalerweise Tausende Menschen in Freienfels bei den Ritterspielen. Doch dieses Mal ist es wegen der Corona-Pandemie anders. Das mittelalterliche Spektakel darf nicht stattfinden.

Agathe Markiewicz: Redakteurin Weilburg
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
Der Festplatz in Freienfels bleibt verwaist: Wo sonst Anfang Mai die Ritter kämpfen und die Zuschauer erfreuen, herrscht in diesem Jahr Leere. Archivfoto: Margit Bach

Der Festplatz in Freienfels bleibt verwaist: Wo sonst Anfang Mai die Ritter kämpfen und die Zuschauer erfreuen, herrscht in diesem Jahr Leere. Archivfoto: Margit Bach

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