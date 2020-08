2 min

Ein Ort, der allen Bürgern Platz bietet

Landrat Michael Köberle (CDU) hat an den Weinbacher Bürgermeister Jörg Lösing (parteilos) einen Förderbescheid in Höhe von rund 14 500 Euro für den Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Weinbach übergeben.