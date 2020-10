Eine Lieblingstasche für jeden Tag

Im Mittelalter wurden, zuerst von Männern, Taschen aus Stoff oder Leder am Gürtel befestigt. Im 15. und 16. Jahrhundert trugen auch Frauen Taschen, die an Ketten oder Riemen vom Gürtel herabhingenUm 1805 ging keine Frau mehr ohne Handtasche aus dem Haus. Nach dem Ersten Weltkrieg war Leder knapp und teuer, so dass selbst bekannte Modehäuser sich mit Baumwollstoffen versuchten. Gleichzeitig nahm in den 20er Jahren der Anteil der verwendeten synthetischen Materialien zu.

Im Laufe der 30er Jahre wandelte sich das Taschen-Design allmählich und die geometrischen Formen und Muster des Art déco wichen wieder einer verspielten und zum Teil prunkvollen und auch künstlerisch hochwertigen Gestaltung. In den 50er Jahren kamen aus den USA die modernen Materialien wie Nylon, PVC und Kunstleder, die das Bild entscheidend mitbestimmen sollten. Ab den 70er und 80er Jahren begannen Modeschöpfer wie Schiaparelli, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Gianni Versace und viele mehr neben ihren Prêt-à-porter-Kollektionen auch Handtaschen zu kreieren.