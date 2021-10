Elkerhausen feiert Kirmes "light"

Die Kirmesburschen und -mädchen Elkerhausen laden ein: (hinten, v. l.) Kevin Miegel, Annabelle Schuy, Dominika Grzybowski, Pia Stuckmann, Denise Wagenführ, Michelle Reuter, Nele Ketter, Zoe Geis, Ole Geis, (Mitte, v. l.) Luc Legner, Loris Wenzel, Oliver Kühmichel, André Büchling, Yannick Hainz, Tim Dorn sowie (vorne, v. l.) Antonia Schütz, Mia Tamme, Hannah Biermas, Merle May und Alina Ebel. Es fehlen Chiara Hainz, Jana Fürst, Jonas Riemer, Leon Alker, Luca Graf, Max Lupus, Max Roos, Niklas Roos, Pascal Bernhard, Patrick Matzner, Philipp Schmitt und Selina Hainz. Foto: Fabian Mickler

WEINBACH-ELKERHAUSEN - Der Turn- und Sportverein (TuS) sowie die Kirmesburschen und -mädchen laden alle Elkerhäuser Bürger zur Kirmes "light" 2021 ein. Diese findet von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Oktober, im Außenbereich des Sportheims statt. Der Eintritt ist frei.

Es gilt die 3G-Regel. Impf- und Genesenennachweise sowie tagesaktuelle Corona-Negativtests werden im Eingangsbereich vom Veranstalter kontrolliert. Schülertesthefte werden akzeptiert.

Am Freitag, 22. Oktober, graben die Kirmesburschen und -mädchen abends am Sportheim die Kirmes aus. Am Samstag, 23. Oktober, steigt ab 20 Uhr eine Dorf-Outdoor-Kirmesparty. Am Sonntag, 24. Oktober, beginnt um 11 Uhr ein Kirmes-Familientag. Überdachte Sitzplätze und Möglichkeiten zum Aufwärmen sind vorhanden. Familie Pfeiffer stellt ihre Los- und Schießbude auf.

Vereinskoch Adrian Erwe und sein Team kochen am Sonntag in der Küche des Sportheims, die von 12 bis 15 Uhr geöffnet ist, das Mittagessen. Es gibt Rinderroulade mit Serviettenknödel und Rotkohl für 15 Euro, Schweineschnitzel mit Champignonrahmsoße und Pommes für 12,50 Euro sowie Gemüse-Lasagne mit Tomaten-Basilikum-Soße für 8 Euro. Vorbestellungen nehmen Adrian Erwe unter Telefon 01 51-70 60 04 40 sowie Alfred Moos unter Telefon 0 64 74-17 53 und 01 52-56 13 62 45 sowie per E-Mail an moos.a@t-online.de entgegen. Vorbestellungen sind möglich bis Dienstag, 19. Oktober.

Lieferservice kann

genutzt werden

Da im Sportheim nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zum Mittagessen zur Verfügung steht, kann das Essen auch ab 12 Uhr im Sportheim abgeholt werden.

Es gibt einen Lieferservice: Wer davon Gebrauch macht, bekommt sein Essen zwischen 12 und 13 Uhr gegen einen Aufpreis von einem Euro pro Anlieferung nach Hause geliefert. Auch das Essen, das abgeholt wird oder nach Hause geliefert werden soll, muss vorbestellt werden.

Bis zur Platzeinnahme zum Essen im Sportheim und bei der Abholung ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die coronabedingten Regeln sind einzuhalten.