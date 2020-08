Eltern aus Weinbach wollen den Kita-Bus retten

KANDIDIERT BÜRGERMEISTER LÖSING EIN WEITERES MAL?

Die nächste Sitzung der Weinbacher Gemeindevertreter findet am Donnerstag, 13. August, 19.30 Uhr, statt. Unter anderem sollen die Kinderbetreuung und Finanzen zur Debatte stehen. Demnach sollen die Parlamentarier einen Beschluss vom 18. Juli 2019 zum Neubau einer zweigruppigen Kindertagesstätte aufheben. Zudem sollen Waldgruppen als Alternative geprüft werden. In einer Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur und Sport (JKS) hatten sich die Mitglieder einstimmig für diese Empfehlung ausgesprochen. Ebenso einig war sich der JKS bezüglich des Erlasses der Elternbeiträge für die Notbetreuung von April bis Juni: Alle Ausschussmitglieder wollen den Erlass der Gebühren.



Zur Beschlussfassung stehen außerdem Verkäufe von Gewerbegrundstücken in Weinbach, eine Änderung des Bebauungsplanes „Südwestlich der Ringstraße“ in Freienfels und der Umbau der Pumpstationen Fürfurt eins und zwei.



Zur Beratung und Beschlussfassung liegt ein Antrag der Linken-Fraktion vor, die den Beitritt der Gemeinde Weinbach und der Partnergemeinden in die Organisation „Mayors for Peace“ fordert.



Am Ende der Sitzung dürfte es noch einmal spannend werden: Dann will Bürgermeister Jörg Lösing (parteilos) verkünden, ob er ein weiteres Mal für dieses Amt zur Verfügung stehen und kandidieren wird.



Besucher sind im Dorfgemeinschaftshaus Blessenbach, Zum Grund 10, willkommen. Die Sitzung findet unter den geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen statt.