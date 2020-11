Familienstreit: Betrunkene greift Polizisten an

Die Weilburger Polizei wird am Dienstagabend zu einem Familienstreit nach Edelsberg gerufen. Dort wird eine 47 Jahre alte und alkoholisierte Frau auch aggressiv gegenüber einem Polizeibeamten. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEINBACH-EDELSBERG - Ein Polizeibeamter, der in einem Familienstreit zu Hilfe gerufen worden ist, ist von einer alkoholisierten Frau angegriffen worden. Familienangehörige hatten die Polizei am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr alarmiert.

Der Grund: Eine 47-Jährige soll in einer Wohnung unter anderem ihre Mutter angegriffen haben. Als die Beamten versuchten, schlichtend einzugreifen, rempelte die nach Angaben der Polizei alkoholisierte Frau einen Polizisten an. Die Beamten bändigten die Frau schließlich und brachten sie zur Ausnüchterung auf die Polizeistation nach Weilburg. Dabei beleidigte sie mehrfach den Polizeibeamten, trat wiederholt gegen sein Schienbein und fasste ihn auf schamverletzende Weise an. Verletzungen erlitt der Beamte nicht. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet. Zudem musste sie sich auf der Polizeistation einer Blutentnahme unterziehen.