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Dienstag, 24.03.2020 - 15:00
3 min

Freienfels: Der "Hafen der Ehe" ist ein Bahnhof

Paare können sich im liebevoll restaurierten Salonwagen in Freienfels das Ja-Wort geben.

Von Margit Bach
"Kommt ein Wagen angeflogen, setzt sich nieder auf ein Gleis": So titelte im Jahr 2003 das Tageblatt bei der Ankunft des Waggons. Archivfoto: Margit Bach

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Fotos
"Kommt ein Wagen angeflogen, setzt sich nieder auf ein Gleis": So titelte im Jahr 2003 das Tageblatt bei der Ankunft des Waggons. Archivfoto: Margit Bach

"Kommt ein Wagen angeflogen, setzt sich nieder auf ein Gleis": So titelte im Jahr 2003 das Tageblatt bei der Ankunft des Waggons. Archivfoto: Margit Bach

So sieht der zum Trauraum umgestaltete Salonwagen heute aus. Foto: privat

So sieht der zum Trauraum umgestaltete Salonwagen heute aus. Foto: privat

2003 war der Salonwagen noch unrenoviert. Der nun in Freienfels zu bestaunende Waggon sollte eigentlich verschrottet werden, wurde aber vom Eisenbahnverein Treysa gerettet und stand fortan auf einem Abstellgleis der Deutschen Bundesbahn. Archivfoto: Margit Bach

2003 war der Salonwagen noch unrenoviert. Der nun in Freienfels zu bestaunende Waggon sollte eigentlich verschrottet werden, wurde aber vom Eisenbahnverein Treysa gerettet und stand fortan auf einem Abstellgleis der Deutschen Bundesbahn. Archivfoto: Margit Bach

Freuen sich vor dem Eisenbahn-Salonwagen darauf, Brautpaare auf dem Weg in die Ehe zu begleiten (von links): Iduna Demmer, Anika Koza und Dagmar Traut-Heil. Foto: Margit Bach

Freuen sich vor dem Eisenbahn-Salonwagen darauf, Brautpaare auf dem Weg in die Ehe zu begleiten (von links): Iduna Demmer, Anika Koza und Dagmar Traut-Heil. Foto: Margit Bach

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KONTAKT

Trauungen werden ganzjährig freitags und samstags von 9 bis 17 Uhr angeboten - andere Wochentage eingeschränkt nach Absprache.

Kontakt: Standesamt Weinbach, Telefon 0 64 71-94 30 34, Email an d.traut-heil@weinbach.de. Trauungen können unter eingeschränkten Bedingungen auch in Coronazeiten stattfinden, wie das Standesamt auf Nachfrage mitteilt.

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