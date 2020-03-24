Dienstag, 24.03.2020 - 15:00
3 min
Freienfels: Der "Hafen der Ehe" ist ein Bahnhof
Von Margit Bach
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KONTAKT
Trauungen werden ganzjährig freitags und samstags von 9 bis 17 Uhr angeboten - andere Wochentage eingeschränkt nach Absprache.
Kontakt: Standesamt Weinbach, Telefon 0 64 71-94 30 34, Email an d.traut-heil@weinbach.de. Trauungen können unter eingeschränkten Bedingungen auch in Coronazeiten stattfinden, wie das Standesamt auf Nachfrage mitteilt.
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