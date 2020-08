Hauser Weg wird jetzt saniert

Mit dem symbolischen Spatenstich beginnen die Arbeiten im Hauser Weg (v.l.): Bauamtsleiter Dominik Kaiser, der Erste Beigeordnete Peter Jeuck, Bürgermeister Peter Blum, Rolf Christmann vom Ingenieurbüro, Ortsvorsteher Ralf Blattmann sowie Dominik Steffen und Kevin Willfahrth von der ausführenden Firma Triesch. Foto: Klaus-Dieter Häring

Waldbrunn-Lahr. Mit dem symbolischen Spatenstich hat jetzt die grundhafte Erneuerung des Hauser Weges in Lahr begonnen. 36 Wochen lang wird die Straße dafür voll gesperrt sein.

Seit vielen Jahren hatten sich die Anwohner über den katastrophalen Zustand der Straße beschwert. Erste Überlegungen zur Sanierung hatte es schon 2014 gegeben. Wegen der Diskussion um die wiederkehrenden Straßenbeiträge verzögerte sich das Projekt. Dann kam Corona und es seien bis zur Auftragsvergabe nochmals acht Wochen ins Land gegangen, erklärte Bürgermeister Peter Blum (parteilos).

Anwohner fordern seit Jahren die Sanierung

Das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von rund einer Million Euro beinhaltet Arbeiten im Bereich Kanalisation, Wasserleitung und Straßenbau. So werden für den Kanalbau 344 500 Euro benötigt, in denen 32 600 Euro für Hausanschlüsse enthalten sind. Auf einer Länge von 365 Metern werden für die 42 Hausanschlüsse die Leitungen bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Für die Wasserleitung werden 210 000 Euro fällig. Hier wird die Wasserleitung bei 26 Anwohnern bis zum Wasserzähler geführt. Die höchste Teilsumme entfällt mit 476 300 Euro auf den Straßenausbau, darin enthalten sind auch Pflaster, Rundbordsteine, Hochbordsteine, Straßenquerungen und die behindertengerechte Kennzeichnung.

Weitere 20 000 Euro kommen für den "Speed-Pipe-Rohrverband" auf die Gemeinde zu. Diese Leitungen werden für den Glasfaserausbau benötigt. Zusätzlich haben der Energieversorger Syna und die Deutsche Telekom signalisiert, im Bedarfsfall ebenfalls Sanierungen ihrer Anlagen vorzunehmen. Zu dem symbolischen Spatenstich fanden sich neben dem Bürgermeister zahlreiche Ehrengäste von der ausführenden Firma Triesch, der Erste Beigeordnete Peter Jeuck und vom Ingenieurbüro ein.

Aber auch Anwohner wollten sich diesen Augenblick nicht entgehen lassen. Sie freuen sich, dass es nun endlich losgeht. Gleichzeitig wurden aber auch Bedenken laut. "Das wird dann eine Rennstrecke", befürchtete ein Anwohner. Bürgermeister Peter Blum beruhigte: Es würden zwei Verschwenkungen in den Straßenverlauf des Hauser Weges eingebaut.

Als weitere Projekte stehen in der Zukunft laut Blum noch die Kirchstraße in Ellar und auch der Fussinger Weg auf dem Programm. Letzterer sei aber abhängig von den Genehmigungen durch das Land Hessen.