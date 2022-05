Herrenloses Kanu auf der Lahn löst Suchaktion aus

Ein auf der Lahn treibendes Boot hat im Kreis Limburg-Weilburg eine Suchaktion der Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Symbolfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

WEINBACH-FÜRFURT - Ein herrenloses Kanu auf der Lahn bei Weinbach-Fürfurt im Landkreis Limburg-Weilburg hat am Mittwochabend eine Suchaktion der Polizei ausgelöst. Zeugen hatten am 25 Mai gegen 20.55 Uhr das auf der Lahn treibende herrenlose Kanu bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Nachdem die Rettungskräfte das Kanu an Land geholt hatten, stellten sie fest, dass das Boot fast vollständig mit Wasser vollgelaufen war. In dem Boot befanden sich zudem, so die Polizei in ihrer Mitteilung, persönliche Gegenstände der vermeintlichen Kanufahrer. Da zu diesem Zeitpunkt ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umgehend weitere Feuerwehrkräfte alarmiert und anschließend mit Booten der in Frage kommende Bereich auf der Lahn abgesucht. Personen wurden zunächst nicht gefunden, also sollten im weiteren Verlauf der Suchmaßnahmen auch Taucher der Feuerwehr zum Einsatz kommen.

Zwischenzeitlich hatten Ermittlungen der Polizei in Weilburg zu einem weiteren Zeugen geführt, der im Bereich Gräveneck - wenige Kilometer von Fürfurt entfernt - von zwei stark mit Schlamm verschmutzten jungen Männern angesprochen worden war. Die beiden erzählten dem Zeugen, so die Polizei, dass sie mit dem Kanu gekentert seien, und baten den Zeugen, ein Taxi zu verständigen. Letztlich wurden die beiden Kanufahrer wohlbehalten in Weilburg angetroffen.