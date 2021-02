In Fürfurt werden Ratten bekämpft

Die Gemeinde Weinbach bekämpft in Fürfurt Ratten. Dazu werden in der Kanalisation Köder ausgelegt. Symbolbild: Christian Solf/Adobe Stock

WEINBACH - Weinbach-Fürfurt (red). Ratten in der Kanalisation: Die Gemeinde Weinbach informiert in einem Schreiben, dass im Ortsteil Fürfurt derzeit im Kanalisationsbereich Köder ausgelegt werden. Die Maßnahmen in den Straßenbereichen "Auf dem Fürfurter Hof", "Aumenauer Weg" und "Bahnhofsringstraße" dienten der Ratten- und Schädlingsbekämpfung. Sie sollen noch bis voraussichtlich zum Ende der Woche andauern.

Die Köder würden von einer Fachfirma unterirdisch ausgelegt und gegen Wegspülen gesichert. "Schädlinge, die das Ködergift aufgenommen haben, stellen laut Aussage der Fachfirma keine Gefahr für Hunde und Katzen dar", heißt es in dem Schreiben der Gemeinde. "Dennoch sollten Hundehalter und Katzenbesitzer eine erhöhte Sorgfalt walten lassen."

Für Fragen steht das Ordnungsamt der Gemeinde Weinbach unter Telefon 0 64 1-94 30 15 zur Verfügung.