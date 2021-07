Junge Männer bei Unfall schwer verletzt

Jetzt teilen:

WEINBACH-BLESSENBACH - Am frühen Samstagmorgen hat sich zwischen Wolfenhausen und Blessenbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei junge Männer wurden dabei schwer verletzt. Einer der beiden musste mit dem Rettungshubschrauber ins Kreiskrankenhaus Weilburg geflogen werden.

Die Polizei berichtet, dass sich der Unfall um 6.18 Uhr ereignet hat. Die beiden 25 und 20 Jahre alten Männer waren mit einem Dacia in Richtung Blessenbach unterwegs. Zwischen dem Abzweig von der Landesstraße in Richtung Langhecke und Blessenbach kam das Auto in einer starken Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Vermutlich sei der Wagen zu schnell gewesen. Der Dacia überschlug sich und blieb an einem Baum liegen.

Während der 20-Jährige Weinbacher sich aus dem völlig zertrümmerten Auto selbst befreien konnte, war der 25-Jährige aus Weilmünster eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeugwrack. Der Mann war so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste.

Beamte der Polizeistation Weilburg sind damit beschäftigt, die Unfallursache noch genau zu ermitteln.