Kita Gräveneck bleibt wegen Corona zu

Wegen mehrerer Infektionen mit dem Coronavirus ist die Grävenecker Kindertagesstätte "Rappelkiste" geschlossen. Foto: Britta Pedersen/dpa

WEINBACH-GRÄVENECK - Weinbach-Gräveneck (ve). Die Kindertagesstätte "Rappelkiste" ist ab sofort wegen mehrerer Coronafälle komplett geschlossen. Die Gemeindeverwaltung Weinbach teilte am Montag mit, dass sich in der Einrichtung in der Taunusstraße 21 sowohl betreute Kinder als auch dort beschäftigte Erzieherinnen mit dem Virus angesteckt haben. Jetzt werde auf die Ergebnisse der PCR-Tests gewartet. Wenn bis Mittwoch die Freitestergebnisse für die Erzieherinnen vorliegen, könne die Gruppe 2 der "Rappelkiste" ab Donnerstag, 10. Februar, wieder eingeschränkt öffnen: von 7.30 bis 14 Uhr.