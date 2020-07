2 min

Kita-Neubau in Weinbach soll gestrichen werden

Möglicherweise wird es in Weinbach doch keinen Kita-Neubau geben. Darüber diskutiert der Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport der Gemeinde in seiner Sitzung am 3. August.

Von Agathe Markiewicz Redakteurin Weilburg