Lautstarke Vorwürfe und Anfeindungen im Weinbacher Parlament

Eigentlich sollte es in der Gemeindevertretung um das pädagogische Konzept bei der Betreuung der Kita-Kinder am und im Wichtelwagen gehen. Doch es kam anders. Wer wem was vorwirft.

Von Agathe Markiewicz Redakteurin Weilburg