Leichenfund: Wonach sucht die Polizei so lange am Tatort?

Großer Polizeieinsatz am Tatort des Tötungsdelikts in Elkerhausen. Mit vier Fahrzeugen rücken die Ermittler am Donnerstagvormittag am Tatort an und suchen den Bereich rund um das Gebäude in der Sudetenstraße ab, in dem am 24. Mai die Leiche eines Mannes gefunden worden war. Foto: Manuel Kapp